Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,33 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Mittagshandel mit etwas schwächerer Tendenz gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gab bis etwa zwölf Uhr um 0,33 Prozent auf 3.599,17 Einheiten nach. Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich nach den klaren Vortageszuwächsen ebenfalls im Minusbereich.

Thema des heutigen Handelstages sind die zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen, die Aufschluss über den weiteren Zinskurs der Fed geben könnten. Es stellt sich laut Helaba-Analysten die Frage, ob die Notenbanker in ihrer Zuversicht bestätigt werden, dass sich die Teuerung in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent zubewegt. Im Vorfeld der Publikation verhielten sich die Anleger zurückhaltend.

Am heimischen Aktienmarkt legte auf Unternehmensebene Agrana Ergebnisse vor, sonst ist die Meldungslage sehr dünn. Der Gewinn des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns Agrana ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 um knapp zwei Drittel eingebrochen. Der Konzerngewinn sank von 64,3 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nun 23,5 Mio. Euro, der Umsatz reduzierte sich von 1,96 Mrd. Euro auf 1,86 Mrd. Euro. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung, dass das Zahlenwerk keine wichtigen Überraschungen lieferte. Die Agrana-Titel gaben 0,9 Prozent nach.

Von Analystenseite meldete sich noch die Deutsche Bank zur Palfinger-Aktie. Die Experten der Deutschen Bank haben das Kursziel für die Aktien des Kranherstellers von 37,00 auf 27,00 Euro gekappt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung zum dritten Quartal hingegen bestätigt. Die Palfinger-Aktie reagierte mit minus 1,4 Prozent auf 21,40 Euro.

Die schwergewichteten Banken zeigten keinen einheitlichen Trend. Während Erste Group 0,2 Prozent zulegen konnten, gaben BAWAG 0,7 Prozent nach. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 1,0 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren heimischen Blue Chips verloren Andritz 1,6 Prozent. voestalpine gaben 0,3 Prozent und Verbund 0,2 Prozent nach.

Die Porr-Aktie baute ein weiteres Plus von 2,8 Prozent. Bereits zur Wochenmitte hatten die Titel des Baukonzerns um starke 5,4 Prozent gewonnen.

ISIN AT0000999982