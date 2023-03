Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,80 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 12 Uhr um 0,80 Prozent auf 3.157,89 Punkte ab, nachdem er am Vormittag die Abschläge ausgeweitet hat. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach schwachen Vorgaben von der Wall Street mit den Aktienkursen abwärts.

Die international weiter anziehenden Leitzinsen drückten etwas auf die Stimmung. Nachdem am Mittwochabend die US-Notenbank ihre Leitzinsen angehoben hat, folgten nun am Berichtstag die Schweizer Notenbank und die norwegische Nationalbank mit Zinsschritten nach oben um die Inflation einzudämmen. Am frühen Nachmittag gibt dann die Bank of England ihre Beschlüsse bekannt, auch hier wird eine weitere Anhebung erwartet.

Der Abwärtsdruck am heimischen Aktienmarkt ging wieder einmal von den schwergewichteten Banken aus. BAWAG verbilligten sich um 2,5 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent verbuchen und Raiffeisen Bank International büßten 1,3 Prozent ein.

CA Immo legten nach Zahlenvorlage um 0,4 Prozent zu. Der Immobilienkonzern musste 2022 mit einem Konzernergebnis von 75,5 Mio. Euro ein Minus von 84 Prozent im Jahresvergleich verbuchen, dies sei vor allem bedingt durch das negative Bewertungsergebnis von minus 94,1 Mio. Euro. Die Mieterlöse stiegen um sechs Prozent auf 213,8 Mio. Euro. Die Analysten von der Erste Group bewerteten die Ergebnisse als im Rahmen der Erwartungen.

In Wien steht zudem der erste Handelstag von der Austriacard-Aktie im Fokus. Die Aktien starteten mit 13,70 Euro an die Wiener Börse und lagen im Mittagshandel dann bei 13,43 Euro. Der Vorstand der Gesellschaft hatte den Referenzpreis vor dem Börsengang mit 13,42 Euro je Aktie festgesetzt. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben zu den Anbietern von sicheren digitalen Technologie- und Zahlungslösungen in Europa und dem internationalen Raum. Eines der heimischen Vorzeigeprojekte des Unternehmens sei die Hauptvertragspartnerschaft für die Produktion der österreichischen Gesundheitskarte e-card.

Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 1,6 Prozent ab. OMV-Anteilsscheine kamen um 0,5 Prozent zurück. Verbund-Titel fielen um 0,4 Prozent. Andritz gewannen hingegen um 1,5 Prozent an Wert.

ste/spo

ISIN AT0000999982