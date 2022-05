Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,84 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag weiterhin schwächer gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr um 0,84 Prozent tiefer bei 3.258,58 Einheiten. Der ATX Prime gab um 0,80 Prozent auf 1.640,07 Zähler nach. Ein äußerst schwacher Freitagshandel der US-Börsen drückte die Stimmung zum Beginn der Woche.

Mit Blick auf mögliche Impulsgeber steht die neue Handelswoche ganz im Zeichen der Geldpolitik der Federal Reserve. Vor diesem Hintergrund dürften am Montag Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft in den Vordergrund rücken. So wird am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht.

Branchenseitig ging es bei den wichtigen Banken-Aktien in Wien mehrheitlich nach unten. Erste Group stiegen zwar um 0,2 Prozent. Raiffeisen gaben allerdings um 1,5 Prozent nach. Addiko sackten um 2,8 Prozent hinab. Bei BAWAG belief sich das Kursminus auf 0,4 Prozent. Bei den Öltiteln gaben OMV angesichts des fallenden Rohölpreises zuletzt um 1,1 Prozent nach.

Ex-Dividende werden am heutigen Handelstag Semperit und Verbund gehandelt. Erstere gaben um 1,7 Prozent nach, die Titel legten allerdings bereinigt um den Dividende-Abschlag um 5,1 Prozent zu. Verbund verloren 1,3 Prozent. Rechnete man den Dividende-Abschlag heraus, verloren die Anteilsscheine 0,3 Prozent.

Die Analysten von Warburg Research haben indes nach den Quartalszahlen zum ersten Vierteljahr das Kursziel der Andritz von 54 auf 58 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde vom zuständigen Experten Cansu Tatar die "Buy"-Empfehlung bestätigt. Die Papiere verloren zuletzt 1,6 Prozent auf 40,1 Euro.

Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Porr nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns unterdessen zwar bestätigt. Das Kursziel wurde vom Analysten Jonas Blum allerdings leicht von 21,00 auf 20,00 Euro gesenkt. Kurzfristige Unsicherheiten stellten die Experten der Warburg in den Vordergrund. Porr steigerten sich um 1,7 Prozent auf 12,3 Euro.

sto/pma

ISIN AT0000999982