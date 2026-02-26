ATX
|
5 730,70
|
-32,91
|
-0,57 %
|
26.02.2026 12:02:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,86 Prozent
Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene das Schwergewicht Erste Group mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Der Nettogewinn der Bank stieg im 4. Quartal zum Vorjahreszeitraum um 55 Prozent auf 944 Mio. Euro und lag damit etwa 15 Prozent über den Marktprognosen. Wegen des Kaufs der Santander Bank Polska wird die Dividende aber geringer ausfallen. Die Erste-Aktie reagierte mit minus zwei Prozent.
Der Konzern präsentierte starke Quartalsergebnisse, schrieben die Analysten der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Die Erste bestätigte die eigene Prognose für 2026, die auf operativer Ebene voll im Einklang mit den Konsensschätzungen steht, auf berichteter Basis jedoch leicht darunter liegt, was wahrscheinlich auf höhere als erwartete einmalige Aufwendungen zurückzuführen ist, hieß es weiter von den Experten.
Bei den Branchenkollegen BAWAG und Raiffeisen Bank International gab es Kursrückgänge in Höhe von 0,7 bzw. 0,4 Prozent zu sehen. Unter den weiteren Schwergewichten büßte die Verbund-Aktie 2,5 Prozent ein. Bei den Versicherern UNIQA und Vienna Insurance Group ging es um ein bzw. 1,8 Prozent abwärts.
FACC-Papiere gewannen weitere 5,3 Prozent, nachdem die Titel des Luftfahrtzulieferers bereits am Vortag in Reaktion auf eine Zahlenvorlage satte 7,5 Prozent an Höhe gewonnen hatten.
ste/ger
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 732,58
|-0,54%