ATX

6 434,80
-76,60
-1,18 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
06.11.2026 13:11:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,89 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag nach einem kurzen Erholungsversuch am Vormittag bis zu Mittag wieder deutlich ins Minus gerutscht. Der ATX hielt zuletzt mit einem Abschlag von 0,89 Prozent bei 6.453,75 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es zu Mittag scharf nach unten.

Belastet wurden die Märkte zum Wochenschluss von tiefroten US-Vorgaben. Der US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq-100 hatte am Donnerstag 6,4 Prozent verloren. Das war der größte Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Auch für den marktbreiten S&P-500 und den Dow Jones ging es stark nach unten. An Asiens Börsen setzte sich der Ausverkauf der KI-Werte am Freitag fort. Der japanische Nikkei-Index und der südkoreanische Kopsi verloren am Freitag jeweils rund 6 Prozent.

AT&S erholen sich etwas nach Kurseinbruch

Die größten ATX-Gewinner waren am Vormittag AT&S. Die Aktien des Leiterplattenherstellers konnten sich nach dem zweistelligen Kurseinbruch vom Vortag um 4,2 Prozent auf 114,20 Euro erholen. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie in Reaktion auf die jüngste Ergebnisvorlage von 380 auf 220 Euro revidiert und ihre Empfehlung "buy" bestätigt. Auch an anderen Börsen Europa konnten sich Aktien mit KI-Fantasie trotz der desaströsen US-Vorgaben etwas erholen.

Die größten ATX-Verlierer waren zuletzt Verbund mit einem Minus von 3,8 Prozent auf 72,50 Euro. Der Stromkonzern hatte am Vortag einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang gemeldet. Unter den weiteren großen Verlierern fanden sich Wienerberger mit einem Abschlag von 2,8 Prozent.

OMV-Aktien gaben um 2,3 Prozent nach. Auch an anderen europäischen Börsen fanden sich Ölwerte angesichts der jüngsten Korrektur der Rohölpreise unter den größten Kursverlierern. Der Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen hatte zur Wochenmitte einen massiven Preisrutsch am Ölmarkt ausgelöst.

mik/ger

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 434,80 -1,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen