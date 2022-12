Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,90 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitagmittag mit Abschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 12 Uhr 0,90 Prozent auf 3.051,89 Einheiten. Der ATX Prime fiel um 0,90 Prozent auf 1.527,33 Zähler.

Nachdem zur Wochenmitte und am Donnerstag Zinsentscheidungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank dominiert hatten, rückten zum Wochenschluss Dezember-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone in den Fokus. Diese lagen wie von Experten erwartet weiterhin im Kontraktionsbereich, fielen allerdings für beide Bereiche, dem Servicesektor und dem verarbeitenden Gewerbe, höher aus, als Analysten im Schnitt prognostiziert hatten.

Inflationsdaten wurden ebenso veröffentlicht: In Österreich ist die Teuerung im November auf 10,6 Prozent gefallen - im Oktober hatte die Teuerungsrate im Jahresabstand 11 Prozent betragen. In der gesamten Eurozone haben sich die Preise im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent erhöht. Im Vormonat Oktober hatte die Teuerung im Euroraum mit 10,6 Prozent ein Rekordhoch markiert.

Für erratische Kursbewegungen könnte international überdies weiterhin der heutige "Hexensabbat" sorgen, bei dem an den Terminmärkten Optionen und Futures auf Aktien und Indizes fällig werden. Schon im Vorfeld dieses dreifachen Verfallstermins versuchen Profi-Anleger, die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu schieben, weil sie mit den Terminkontrakten auf bestimmte Kursstände zu vorher festgelegten Zeiten spekulieren.

Zu Mittag verloren die Aktien von Lenzing satte 3,5 Prozent. Der Konzern plane einen großen Jobabbau, war zuvor bekannt gegeben worden. Rund 300 Stellen könnten betroffen sein, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN).

Mayr-Melnhof büßten im prime market Segment 1,9 Prozent ein. Der Kartonhersteller verabschiedet sich von seinem Russland-Geschäft. Die beiden Packaging-Standorte in Russland, in St. Petersburg und Pskov, gingen an den lokalen Investor Granelle. Der Verkaufspreis belief sich auf rund 134 Mio. Euro, wie der Kartonhersteller heute mitteilte.

Unter den weiteren Einzelwerten waren überdies die Anteile an der AT&S wenig gesucht. Sie verloren 3,2 Prozent. Immofinanz und Verbund sanken um jeweils 3,1 Prozent. Gegen den Trend stemmten sich indes BAWAG mit plus 0,6 Prozent. Erste Group und Andritz erhöhten sich um je 0,1 Prozent.

