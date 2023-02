Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 1,14 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwochmittag klar schwächer notiert. Der heimische Leitindex ATX sank gegen 12 Uhr um 1,14 Prozent auf 3.448,21 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte im Verlauf nach tiefroten Vorgaben von der Wall Street eine negative Anlegerstimmung vor.

International lasten unverändert die Sorgen vor anziehenden Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks auf den Aktienkursen. Die EZB wird trotz einer verhaltenen Konjunkturdynamik weiter an der Zinsschraube drehen, schreiben etwa die Helaba-Analysten. Am Abend steht das FOMC-Sitzungsprotokoll zur Veröffentlichung an und wird von den Marktteilnehmern auf Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der US-Notenbank überprüft, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Wienerberger und KapschTrafficCom in den Fokus. Der Baustoffkonzern Wienerberger hat Umsatz und Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr dank Kosten-und Energiemanagement spürbar gesteigert. Die Verkaufserlöse legten um 25 Prozent auf rund 5 Mrd. Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Coronajahr 2021 um 48 Prozent auf über 1 Mrd. Euro. Die Analysten von der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung, dass die Viertquartalszahlen die eigenen und die Markterwartungen übertroffen haben. Die Wienerberger-Aktie reagierte mit plus 0,7 Prozent.

Der Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahres 2022/23 mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn stieg auf 2 Mio. nach -2 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 414 Mio. Euro. Vor allem die Umsatzentwicklung überraschte hier die Experten der Erste Group positiv. Die Kapsch-Titel ermäßigten sich dennoch um 1,5 Prozent.

Unter den Schwergewichten büßten voestalpine um 2,4 Prozent ein. Erste Group verbilligten sich um zwei Prozent. Zulegen konnten hingegen die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) mit plus 1,6 Prozent. Am Vortag waren die Titel der RBI noch um 3,7 Prozent gefallen.

Die Aktien von DO&CO gaben deutliche 4,1 Prozent ab, nachdem die Papiere des Cateringunternehmens bereits am Dienstag um 2,7 Prozent verloren hatten.

