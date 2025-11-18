ATX
|
4 725,04
|
-95,55
|
-1,98 %
|
18.11.2025 12:11:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 1,6 Prozent
Ähnlich schwach zeigte sich das europäische Umfeld nach tiefroten Asien-Vorgaben. Marktbeobachter verwiesen mit Blick auf die weltweite "risk-off"-Stimmung auf die in den kommenden Tagen anstehenden Zahlen des weltgrößten Konzerns Nvidia am Mittwochabend sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag.
Insgesamt bleiben Marktbeobachter aber dem Wiener Aktienmarkt gegenüber konstruktiv eingestellt. Die Bewertung des ATX sei auch nach dem jüngsten Mehrjahreshoch noch als "solide" einzustufen - auch wenn kurzfristige Rücksetzer möglich sein, heißt es in einer Studie der Erste Group. Inzwischen sieht Morgan Stanley Österreich im westeuropäischen Vergleich für 2026 an der Spitze ihres quantitativen Ländermodells - unter anderem dank positiver Gewinnrevisionen, günstiger Bewertungen und geringer US-Abhängigkeit; insgesamt erwarten die Analysten jedoch, dass Europa weiter hinter dem US-Markt zurückbleibt.
Unter den schwächsten Werten befanden sich im Frühhandel Industrietitel sowie Banken. Erste Group, BAWAG und voestalpine gaben zwischen 1,5 und 2,5 Prozent ab.
Unter den weiteren Einzelwerten stachen Anteile am Flughafen Wien mit plus 0,8 Prozent positiv hervor. Das Unternehmen konnte im dritten Quartal Umsatz und Gewinn steigern und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die neuesten Verkehrszahlen hätten weitere Belege für das solide Wachstum der Reise- und Luftfahrtbranche trotz der schwierigen geopolitischen Lage geliefert, kommentierte Analystin Vladimira Urbankova von der Erste Group.
UNIQA büßten 1,7 Prozent auf 12,98 Euro ein. Die Berenberg Bank hat ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 16,10 Euro für die Aktien im Vorfeld der anstehenden Ergebnisveröffentlichung des Versicherers bestätigt. Der positive Trend der ersten Jahreshälfte dürfe anhalten, erwarten die Berenberg-Analysten.
spa/ger
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 723,79
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. An der Wall Street zeichnet sich unterdessen ein leichterer Handelsstart ab. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.