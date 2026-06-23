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23.06.2026 12:13:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 1,85 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt fand Dienstag zu Mittag tief in der Verlustzone. Der Leitindex ATX verlor bisher 1,85 Prozent auf 6.472,56 Punkte. Für den ATX Prime ging es ähnliche 1,81 Prozent auf 3.183,25 Zähler hinunter. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mehrheitlich im Verlustbereich.

Gewinnmitnahmen an den vor allem technologielastigen asiatischen Börsen bremsen den gesamten europäischen Markt. Von den Nahostverhandlungen wird heute kein Störfeuer erwartet. Die Gespräche über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Außerdem bleibe es abzuwarten, ob die Entspannung am Persischen Golf und bei den Ölpreisen bereits zu einer neuen Stimmungsverbesserung beitragen kann, oder ob sich dies erst im Verlauf der kommenden Monate zeigen werde, schreiben die Experten der Helaba.

Europas Wirtschaft schrumpft weiterhin, vermeidet aber eine Rezession. Das geht aus der monatlichen Unternehmensumfrage Finanzdienstleister S&P Global hervor. Die Wirtschaft in der Eurozone hat demnach zum Ende des ersten Halbjahres die Rückkehr in die Wachstumszone verpasst. Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister stieg im Juni zum Vormonat zwar um einen Zähler auf 49,5 Punkte, blieb damit allerdings weiter unter der Marke von 50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert. Fachleute hatten nur einen Anstieg auf 49,1 Zähler erwartet.

In Österreich war es unternehmensseitig noch sehr ruhig. Die Papiere des steirischen Halbleiterunternehmens AT&S haben bereits den asiatischen Trend zu spüren bekommen. Sie gaben 8,4 Prozent ab, nachdem sie gestern noch knapp sechs Prozent zulegen konnten. Satt im Minus fanden sich zyklische Werte wie Lenzing (- 5,2 Prozent) und Polytec (-4,1 Prozent).

Die schwergewichteten Bankenwerte lagen allesamt im Verlustbereich: BAWAG minus 0,5 Prozent, Erste Group 0,9 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) minus 2,2 Prozent.

Das breitere ATX Prime-Segment wurde von Bajaj Mobility mit plus 1,8 Prozent angeführt. Dahinter folgten Flughafen Wien mit plus 1,4 Prozent.

moe/ste

ISIN AT0000999982

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