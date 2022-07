Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 2,07 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag zu Mittag mit Verlusten bestritten. Die von einigen Marktexperten als Bärenrally bezeichnete Kurserholung der vergangenen Tage hatte bereits zur Wochenmitte ein Ende gefunden.

Der ATX verlor um 12 Uhr satte 2,07 Prozent auf 2.887,54 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,98 Prozent auf 1.464,76 Zähler klar hinab.

Mit Blick auf konjunkturelle Impulsgeber konnten sowohl Arbeitsmarktdaten aus der Eurozone, die von einem Sinken der Arbeitslosigkeit im Mai berichteten, ebenso wenig stützten, wie nicht so stark gestiegene Einfuhrpreise in Deutschland. Im weiteren Verlauf dürften sich die Blicke nun auf die in den USA anstehenden PCE-Deflatoren richten, die wohl auf die hohe Teuerung hinweisen dürften.

Kursverluste wurden zu Mittag in allen Branchen verbucht. Unter den Öltiteln sackten Schoeller-Bleckmann um satte 6,75 Prozent ab. OMV waren mit minus 1,1 Prozent ebenfalls schwach. Unter anderem dürften die fallenden Ölpreisnotierungen belastet haben. Raiffeisen verloren unter den schwer gewichteten Banken Titeln 2,9 Prozent, Erste Group 3,7 Prozent und BAWAG 4,5 Prozent.

Die AT&S-Papiere konnten gegen den allgemeinen Negativtrend um 3,4 Prozent auf 50,7 Euro zulegen. Die Analysten der Erste Group hatten zuvor ihr Kursziel für die Titel des heimischen Leiterplattenherstellers deutlich auf 75,0 Euro angehoben.

Der Baustoffhersteller Wienerberger bleibt indes auf Expansionskurs und verstärkt nun sein Geschäft im Bereich Dachlösungen, war zudem bekannt geworden. Der Konzern kauft die niederbayerische Mayr Dachkeramik GmbH. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Papiere des Konzerns gaben zuletzt um 0,8 Prozent nach.

sto/ste

ISIN AT0000999982