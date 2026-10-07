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07.10.2026 12:02:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert deutliche 1,8 Prozent
Die Wall Street hatte am Vorabend noch positive Vorgaben geliefert, mit neuen Rekordhochs an der Nasdaq und beim S&P. An den asiatischen Aktienmärkten gab in der Früh es jedoch mehrheitlich Kursabschläge zu sehen.
Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch einer sehr dünne Meldungslage vor. Bei den schwergewichteten Aktien gab es starke Kursverluste zu sehen und dies lastete auf dem ATX. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus in Höhe von 2,9 Prozent verbuchen. BAWAG-Titel verbilligten sich um drei Prozent und Raiffeisen Bank International fielen um 2,2 Prozent.
Unter den weiteren Schwergewichten büßten Andritz 3,8 Prozent ein. voestalpine reduzierten sich um 2,3 Prozent. Unter den europaweit schwachen Technologiewerten rutschten AT&S-Anteilsscheine 3,8 Prozent tiefer. Klar zulegen konnten hingegen die OMV-Papiere mit plus 2,5 Prozent.
Bei Lenzing ging der jüngste Abwärtsschub mit minus 3,3 Prozent weiter. Seit dem Jahresauftakt haben die Papiere des Faserherstellers in Summe bereits um fast 50 Prozent an Kurswert eingebüßt.
ste/moe
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