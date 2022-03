Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert fast 6 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag mit enormen Verlusten präsentiert. Dabei waren erneut Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs Auslöser für die starken Abgaben, nicht nur hierzulande, sondern auch in ganz Europa.

Der heimische Leitindex ATX rasselte gegen 12 Uhr um enorme 5,88 Prozent auf 2.851,81 Zähler hinab, womit er erstmals seit Februar 2021 unter die Marke von 3.000 Punkten fiel. Der breiter gefasste ATX Prime brach um 5,81 Prozent auf 1.444,71 Einheiten ein.

Ein von US-Seite ins Spiel gebrachter Importstopp von russischem Öl lieferte enormen Abwärtsdruck an den Finanzmärkten. Derzeit würden Washington und Brüssel über eine solche Maßnahme beraten. Auch Japan denke laut Regierungskreisen über einen solchen Schritt nach.

Dass der Krieg in der Ukraine die Konjunkturzuversicht der Börsianer dramatisch einbrechen ließ, spiegelte sich zudem in den jüngsten Daten der Investment-Beratungsfirma Sentix wider. Der Gesamtindex zur Eurozone fiel von 16,6 Zählern im Februar auf minus 7,0 Punkte im März und damit den niedrigsten Wert seit November 2020. Besonders stark litten die Erwartungen: Der Teil-Index rauschte um 34,75 Punkte in den Keller. Einen solchen Einbruch gab es laut Sentix in der rund 20-jährigen Historie des Barometers noch nie.

Mit Blick auf die Aktienkurse ging es für die Wertpapiere der beiden wichtigsten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International um 11,6 bzw. 10,5 Prozent rasant ins Minus. BAWAG verloren indes 7,7 Prozent.

Abseits der Bankenbranche standen insbesondere Titel aus der Öl- und Gasbranche im Fokus, nachdem die Volatilität am Rohstoffmarkt erneut stark zugenommen hatte und der Preis eines Barrels Brent noch in der Früh zeitweise bis auf 140 US-Dollar geschossen war. OMV-Aktien verloren 6,1 Prozent, während Schoeller-Bleckmann gar um 0,5 Prozent hinzugewannen.

Zur OMV war am Samstag zudem bekannt gegeben worden, der Angriff Russlands auf die Ukraine lasse den Konzern seine Russland-Strategie überdenken. In Russland werde es künftig keine Investitionen mehr geben, die 24,99-Prozent-Beteiligung am Erdgasfeld Juschno Russkoje werde "strategisch überprüft". Diese Überprüfung beinhalte alle Optionen einschließlich Möglichkeiten einer Veräußerung oder Ausstiegs.

Einen erneuten Kursrutsch verzeichneten zudem die Aktien der Warimpex, die bereits am Freitag ein Fünftel an Wert verloren hatten. Sie rutschten erneut ab und zwar um satte 8,1 Prozent. Tätig ist der Immobilienentwickler in Zentral- und Osteuropa. Ebenfalls klar tiefer waren zudem Kapsch TrafficCom (minus 11,8 Prozent) und Marinomed (minus 12,5 Prozent).

