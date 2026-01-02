ATX
Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert leicht
Wichtige Unternehmensnachrichten gab es im Laufe des Vormittags nicht. Das Arbeits- und Sozialministerium veröffentlichte die Arbeitslosenzahlen für Dezember. Ende Dezember 2025 waren demnach 434.572 Menschen in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte höher als im Dezember 2024.
Viele Marktteilnehmer dürften knapp nach dem Jahreswechsel noch gar nicht aktiv sein. Bei etwas kleineren Einzelwerten sind dennoch bei geringerem Handelsvolumen auch größere Ausschläge möglich. So verzeichneten die Aktien von Austriacard Holdings ein kräftiges Plus von 9,90 Prozent. Die Werte von Frequentis legten um 3,03 Prozent zu. Ein Plus von jeweils 2,75 Prozent gab es bei den Aktien von Agrana und SBO. Gesucht waren auch Zumtobel mit einem Plus von 1,90 Prozent.
Die Aktien von Wienerberger fielen hingegen um 2,94 Prozent. Im Minus lagen auch Semperit (2,73 Prozent) und DO&CO (2,17). Zudem gaben die Aktien von Palfinger um 1,65 Prozent und von RHI Magnesita um 1,59 Prozent sowie von FACC um 1,57 Prozent nach.
