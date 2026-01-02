ATX

5 313,32
-13,01
-0,24 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.01.2026 12:55:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert leicht

Die Wiener Börse ist am Freitag mit einem kleinen Minus in das neue Jahr gestartet. Zu Mittag notierte der heimische Leitindex um 0,35 Prozent leichter bei 5.307,87 Punkten. Der ATX Prime verlor 0,34 Prozent auf 2.635,64 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich durchwegs mit Gewinnen.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es im Laufe des Vormittags nicht. Das Arbeits- und Sozialministerium veröffentlichte die Arbeitslosenzahlen für Dezember. Ende Dezember 2025 waren demnach 434.572 Menschen in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte höher als im Dezember 2024.

Viele Marktteilnehmer dürften knapp nach dem Jahreswechsel noch gar nicht aktiv sein. Bei etwas kleineren Einzelwerten sind dennoch bei geringerem Handelsvolumen auch größere Ausschläge möglich. So verzeichneten die Aktien von Austriacard Holdings ein kräftiges Plus von 9,90 Prozent. Die Werte von Frequentis legten um 3,03 Prozent zu. Ein Plus von jeweils 2,75 Prozent gab es bei den Aktien von Agrana und SBO. Gesucht waren auch Zumtobel mit einem Plus von 1,90 Prozent.

Die Aktien von Wienerberger fielen hingegen um 2,94 Prozent. Im Minus lagen auch Semperit (2,73 Prozent) und DO&CO (2,17). Zudem gaben die Aktien von Palfinger um 1,65 Prozent und von RHI Magnesita um 1,59 Prozent sowie von FACC um 1,57 Prozent nach.

rst/lof

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 313,52 -0,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:31 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
11:30 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX in Grün -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag startet der heimische Aktienmarkt schwächer ins neue Handelsjahr. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen