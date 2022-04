Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert leicht um 0,39 Prozent

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.246,97 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,39 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,34 Prozent tiefer bei 1.635,87 Punkten.

Nach schwächerem Start konnte sich der ATX rasch ins Plus vorarbeiten, drehte am späteren Vormittag aber wieder Richtung Süden ab. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach überwiegend negativen Übersee-Vorgaben im roten Bereich.

Der Fokus der Anleger richtet sich erneut auf die Lage in der Ukraine, die aktuellen Zinssorgen sowie auf die Lockdown-Maßnahmen in China, meinte ein Marktbeobachter. Die stark angestiegenen Rohstoffpreise, die Störungen in der Lieferkette und die politische Unsicherheit wurden von einem Marktexperten als Belastungsfaktoren genannt.

Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen, hieß es von den Helaba-Experten.

Der US-Notenbanker James Bullard hat für eine Anhebung der US-Zinsen auf 3,5 Prozent bis zum Jahresende plädiert, um die hohe Inflation auszubremsen. Dahin könne man aber nicht in einem Schritt kommen und die Anhebungen sollten auch jeweils nicht bei mehr als 0,5 Prozentpunkten pro Schritt liegen, sagte der Präsident der Fed-Ablegers von St. Louis am Montagabend.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb nach den Osterfeiertagen noch sehr dünn. Auch datenseitig sollte es eher ruhig bleiben. Am Nachmittag stehen US-Immobilienmarktdaten zur Veröffentlichung an. Zudem legt der Internationale Währungsfonds (IWF) seine neue Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft vor.

Zu den größeren Verlierern zählten unter den Einzelwerten die Aktien des Verbund mit eine Minus von 2,5 Prozent. voestalpine schwächten sich unter den weiteren Indexschwergewichten um 1,5 Prozent ab. OMV gewannen hingegen 0,7 Prozent.

Wienerberger verbesserten sich um leicht um 0,07 Prozent auf 26,84 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 42,0 auf 35,0 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde unverändert beibehalten. Auch die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der Wienerberger bestätigt. Das Kursziel wurde unverändert bei 43,00 Euro belassen.

ger/spo

ISIN AT0000999982