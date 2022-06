Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert nach Zinsschritten 3,1 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach Leitzinserhöhungen in den USA und der Schweiz deutlich nachgegeben. Der ATX fiel bis gegen 12.45 Uhr um 3,05 Prozent auf 3.040,17 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime büßte 2,88 Prozent auf 1.538,26 Punkte ein. Auch an anderen Börsen ging es deutlich nach unten.

Die Zinserhöhung der US-Notenbank vom Vorabend war erwartet worden, am Donnerstag hat aber auch die Schweizer Notenbank mit einer Leitzinserhöhung auf die hohe Inflation reagiert und dürfte die Märkte damit negativ überrascht haben. Die SNB hat nach mehr als sieben Jahren geldpolitischem Beharrens unerwartet die Zinsen um 50 Basispunkte erhöht.

Davor hat am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihr Leitzinsband um 75 Basispunkte angehoben. Die Fed hat mit der stärksten Zinserhöhung seit 1994 auf die auf 40-Jahreshochs gestiegene Inflation reagiert. Die Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die Inflation wurde in ersten Reaktionen positiv gewertet. Der Zinsschritt schürte aber gleichzeitig auch Konjunkturängste.

Der Fed habe bisher das Ausmaß des Inflationsdrucks falsch eingeschätzt, und müsse jetzt zügig nachholen und ein heftigeres Bremsmanöver einleiten. "Und ähnlich wie beim Autofahren erhöht das die Gefahr, dass die Wirtschaft aus der Bahn gerät", schrieben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Größere Abgaben gab es in an der Wiener Börse vor allem in der OMV. Die Aktie des Ölkonzerns verlor 5,3 Prozent. Die OMV-Raffinerie Schwechat läuft nach dem schweren Unfall derzeit nur mit einem Fünftel ihrer Kapazität.

Der teilstaatliche Konzern stellt sich auf eine längere Reparaturzeit ein und arbeitet derzeit an einem alternativen Versorgungssystem, wie Vorstandschef Alfred Stern am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters sagte. Dank einer kleineren Anlage stehe die Produktion aber nicht komplett still. Die Analysten der Erste Group werten die Nachricht in einer ersten Reaktion negativ. Die OMV dürfte damit 4 bis 6 Millionen Euro täglich verlieren, schreiben die Experten.

Schwach zeigten sich bei höherem Volumen auch voestalpine (minus 5,1 Prozent), EVN (minus 4,7 Prozent) und AT&S (minus 4,3 Prozent). An der Spitze der wenigen Gewinner im prime market fanden sich Agrana mit einem Plus von 2,1 Prozent.

