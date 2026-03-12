ATX
|
5 321,82
|
-27,17
|
-0,51 %
|
12.03.2026 12:10:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert weitere 1,26 Prozent
Das belastende Thema an den Finanzmärkten ist unverändert der hohe Rohölpreis wegen den Kampfhandlungen im Nahen Osten. Der Iran nimmt dabei immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. US-Präsident Donald Trump stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber ausreichend für zumindest schmerzhafte Schläge. Je länger die militärische Auseinandersetzung anhält und die Energiepreise ein hohes Niveau aufweisen, desto größer sind die inflationären und konjunkturellen Auswirkungen, schrieben die Helaba-Analysten.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene die Post und die Vienna Insurance Group mit Zahlenvorlagen in den Fokus. Die Österreichische Post musste 2025 beim Umsatz und beim Ergebnis einen Rückgang hinnehmen. Das Betriebsergebnis (Ebit) ging im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 196,9 Mio. Euro zurück. Der Umsatz reduzierte sich um 2,6 Prozent auf 3,04 Mrd. Euro. Die Post-Aktie reagierte auf die Zahlenvorlage mit minus 2,1 Prozent. Die Analysten der Erste Group und von Barclays bewerteten die vorgelegten Ergebnisse als weitgehend im Rahmen der Erwartungen.
Die Vienna Insurance Group (VIG) hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die verrechneten Prämien stiegen 2025 um 7,1 Prozent auf 16,3 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern kletterte um fast ein Drittel auf 1,16 Mrd. Euro. Die Dividende pro Aktie soll dank der Ergebnissteigerung um 12 Prozent auf 1,73 Euro erhöht werden. Die Titel des Versicherungskonzerns tendierten dennoch mit einem Kursabschlag von 3,5 Prozent. Nach Einschätzung der Erste Group lieferte die VIG exzellente Ergebnisse im Rahmen der Prognosen. Der Dividendenvorschlag enttäuschte jedoch.
Auf den ATX lasteten zudem die Kursrückgänge der schwergewichteten Banken. Erste Group verbilligten sich um zwei Prozent auf 94,80 Euro. Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group leicht von 108 auf 109 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde zudem bestätigt. Raiffeisen Bank International fielen um 1,7 Prozent und BAWAG sanken um 1,3 Prozent.
Bei Andritz gab es einen deutlichen Kursrückgang von 3,1 Prozent zu sehen. Im Technologiebereich büßten AT&S um 1,9 Prozent ein. In einer schwachen Branche sackten die Titel des Automobilzulieferers Polytec um 4,9 Prozent ab.
ste/ger
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 320,86
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree startet im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen beginnen den Handel am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.