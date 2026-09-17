Wiener Börse (Mittag) - ATX von RBI-Aktie belastet leicht im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag mit einer etwas leichteren Tendenz präsentiert. Der ATX gab im Mittagshandel um 0,14 Prozent auf 6.800,93 Punkte nach. Auf den heimischen Leitindex drückte vor allem der Kursrutsch der Raiffeisen Bank International-Aktie in Höhe von mehr als sieben Prozent auf 60,15 Euro.

Die Nachrichtenagentur Reuters verweist auf die Veröffentlichung eines kritischen Berichts des Leerverkäufers Grizzly Research. Grizzly Research wirft der RBI laut Reuters Fehlverhalten im Zusammenhang mit ihrer russischen Tochterbank vor.

Zudem haben die Analysten der Erste Group ihre Einstufung für die RBI-Aktien von "Accumulate" auf "Hold" zurückgenommen. Das Kursziel wurde hingegen deutlich von 43,0 auf 70,0 Euro erhöht.

Die Experten der Erste Group meldeten sich auch zur Porr-Aktie. Hier haben die Analysten ihr Kursziel für die Papiere von 45,9 auf 42,0 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Accumulate" für die Titel des Baukonzerns wurde gleichzeitig bestätigt. Die Porr-Aktie baute ein Plus von 0,1 Prozent auf 37,05 Euro.

Im Technologiebereich gewannen die AT&S-Titel starke 5,6 Prozent. Europaweit stand die Techbranche am Berichtstag in der Gunst der Anleger weit oben.

Andritz legten ein Prozent zu. Der steirische Anlagenbauer hat als Teil eines Konsortiums den Zuschlag für die Modernisierung des Wasserkraftwerks R�ul Mare Retezat in Rumänien erhalten. Der Auftragswert liege im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Wienerberger verbesserten sich um 0,3 Prozent. Der italienische Energiedienstleister Edison Next und der Baustoffkonzern Wienerberger haben im norditalienischen Piemont eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von knapp drei Megawatt in Betrieb genommen. Mit dem Projekt will Wienerberger die Energieversorgung des dortigen Standorts stärker auf erneuerbare Quellen ausrichten und zugleich seine Energieautonomie verbessern.

An den europäischen Börsen ging es im Mittagshandel nach der US-Zinserhöhung am Vorabend hingegen in den positiven Bereich. Dass die Leitzinsen erhöht wurden, ist nach Einschätzung der Helaba-Experten positiv zu sehen, denn so demonstrieren die Währungshüter Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration, die stets Druck ausübt und eher Zinssenkungen als Erhöhungen wünscht.

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