Wiener Börse (Mittag) - ATX vor Ergebnissen der EZB-Sitzung fester

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag zu Mittag und vor Veröffentlichung der Ergebnisse der EZB-Ratssitzung weiterhin mit höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 12.00 Uhr um 0,86 Prozent auf 3.257,20 Zähler zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,80 Prozent auf 1.639,92 Einheiten. Damit steuert der Wiener Markt auf den dritten Gewinntag in Folge in dieser verkürzten Handelswoche zu - am morgigen Karfreitag ist der Wiener Markt geschlossen.

In Wien standen die Papiere der voestalpine nach Neuigkeiten im Marktfokus. Der Stahlkonzern trennt sich für 610 Mio. Dollar von einem 80-Prozent-Anteil an seinem Roheisenwerk in Texas, wurde vorbörslich bekannt. Die Anleger zeigten sich zunächst hoch erfreut, die Aktie sprang knapp nach Sitzungsbeginn über vier Prozent nach oben. Nachdem die erste Euphorie verflogen war, blieb bis Mittag ein Plus von 1,1 Prozent.

Im Branchenvergleich zeigten sich Papiere mit Bezug zur Luftfahrtbranche fester. Flughafen Wien lagen mit einem Aufschlag von 3,7 Prozent am obersten Ende des Kurszettels, gefolgt von Airline-Caterer Do&Co, dessen Aktien sich um rund drei Prozent verbesserten. Auch FACC legten 0,9 Prozent zu.

Daneben notierten auch Bankwerte im ATX klar im Plus. Raiffeisen Bank International legten um bisher 2,3 Prozent zu, Erste Group gewannen 1,2 Prozent und BAWAG stiegen 0,9 Prozent.

Tageshighlight am heutigen Gründonnerstag ist die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ergebnisse am Nachmittag bekannt gegeben werden. Eine Zinswende wird allgemein zwar nicht erwartet, aber der Markt erhofft sich Hinweise auf die weitere geldpolitische Vorgehensweise der EZB.

"Das Protokoll der Märzsitzung hatte die Fantasie auf eine beschleunigte Gangart befeuert. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass EZB-Chefin Lagarde und Chefvolkswirt Lane zuletzt zögerlich waren und dabei auf Sonderfaktoren der hohen Inflation und auf Konjunkturrisiken hingewiesen hatten. Insofern könnte es etwas vorsichtigere Signale geben und dies am Markt für Entspannung sorgen, da die EZB-Erwartungen weit gediehen sind", schreiben die Experten der Helaba.

Datenseitig stehen in den USA am Nachmittag das Barometer des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan, das Michigan Sentiment, die wöchentlichen Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sowie die Einzelhandelsumsätze für März auf dem Programm. Letztere sind laut Helaba deutlich im Plus zu erwarten.

kat/pma

ISIN AT0000999982