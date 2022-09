Wiener Börse (Mittag) - ATX vor US-Arbeitsmarktbericht 1,6 % im Plus

Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag deutlich zugelegt und sich damit von ihren starken Vortagesverlusten etwas erholt. Der ATX stieg bis 12 Uhr um 1,60 Prozent auf 2.855,59 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 1,34 Prozent auf 1.444,91 Zähler zu. Auch an anderen Börsen ging es im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für August nach oben.

Gut gesucht waren in Wien die Ölwerte OMV (plus 2,6 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 3,7 Prozent). Auch an anderen Märkten in Europa fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern. Größere Gewinne sahen unter den Schwergewichten auch Erste Group (plus 2,6 Prozent) und Wienerberger (plus 2,3 Prozent).

Bei höherem Volumen schwach zeigten sich Semperit und verloren 1,7 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren UBM mit einem Minus von 2,9 Prozent.

Für Bewegung an den Börsen könnte jetzt der um 14.30 Uhr MESZ erwartete US-Arbeitsmarktbericht sorgen. Nachdem der US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt beim Notenbanken-Symposion in Jackson Hole seine Entschlossenheit mit Zinserhöhungen gegen die Inflation anzukämpfen bekräftigt hatte, wird der Bericht mit Spannung erwartet.

Gute Daten sollten den Weg für weitere Zinsschritte ebnen und könnten damit die Börsen belasten, schwache Zahlen könnten die jüngsten Zinsängste etwas lindern. Nach Einschätzung der UniCredit-Analyten dürfte eine Verlangsamung des Job-Aufbaus gegenüber Juli aber schon an den Märkten eingepreist sein. Auch ein etwas schwächer als erwartet ausfallender Arbeitsmarktbericht dürfte nach ihrer Einschätzung nichts an der Erwartung einer bevorstehenden Zinserhöhung um 75 Basispunkte ändern.

mik/spa

ISIN AT0000999982