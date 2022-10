Wiener Börse (Mittag) - ATX vor US-Arbeitsmarktbericht im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit positiven Vorzeichen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX war bereits freundlich in die Sitzung gestartet, wechselte dann aber kurzzeitig in Minus, bevor er dann erneut drehte und die Kursgewinne ausbauen konnte.

Bis 12.00 Uhr legte der ATX 0,41 Prozent auf 2.797,49 Zähler zu. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung vor allen starken Kursgewinnen des ATX-Schwergewichts Erste Group. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,39 Prozent auf 1.410,57 Einheiten.

Zum Wochenschluss sind alle Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht für September gerichtet, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Von den Zahlen erwarten sich Marktteilnehmer Rückschlüsse auf die zukünftigen Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank Fed.

Die Experten der Unicredit rechnen damit, dass der Bericht "wahrscheinlich ein Bild einer gewissen Abschwächung zeichnen wird, aber nicht in einem Ausmaß, dass eine Wende in der Rhetorik der US-Zentralbanker erwarten lässt. In der nächsten Woche kommt es dann auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten an", hieß es.

In Wien blieben Meldungen zu Einzelwerten bisher Mangelware, auch von Analystenseite blieb es bisher ruhig. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung beim heimischen Leitindex vor allen von kräftigen Zugewinnen von rund zwei Prozent beim ATX-Schwergewicht Erste Group. BAWAG legten moderate 0,2 Prozent zu; ein Minus von 1,6 Prozent sahen die Papiere von Raiffeisen Bank International.

Die stärksten Verlaufsverluste verbuchten bisher AT&S (minus 2,8 Prozent) , gefolgt von Immofinanz, die um gut zwei Prozent nachgaben. OMV zeigten sich kaum bewegt mit plus 0,02 Prozent. Die seit einem Unfall im Juni monatelang stillgestandene OMV-Raffinerie Schwechat läuft nun wieder im Vollbetrieb, teilte der Konzern am Freitag mit.

