Wiener Börse (Mittag) - ATX vor US-Daten weiterhin im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit höheren Notierungen gezeigt. Der Leitindex ATX kletterte in einem ruhigem Geschäft bis 12.00 Uhr um 0,28 Prozent auf 3.234,81 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,32 Prozent auf 1.634,24 Zähler zu. Rückenwind kam aus den USA, dort hatte die Wall Street am Vortag mit Kursgewinnen geschlossen. Auch an Asiens Leitbörsen ging es nach oben. Weitere Impulse werden am Nachmittag von US-Konjunkturdaten erwartet.

"Bleibt zu hoffen, dass die heute anstehenden US-Zahlen nicht zu einem Anstieg der Konjunktursorgen beitragen. Aber selbst wenn es dazu käme, würden sich die Zinssorgen tendenziell abschwächen, was wiederum dem Aktienmarkt zugutekommt. Insofern dürfte das Interesse an risikoreichen Assets kaum abreißen", schreiben die Marktexperten der Helaba.

In den USA stehen am Nachmittag die Einzelhandelsumsätze im Kalender. Laut Helaba habe sich nach einem robusten Jahresauftakt eine "gewisse Ernüchterung" eingestellt, ein Rückgang der Gesamtumsätze scheint wahrscheinlich zu sein, hieß es. Daneben werden auch noch Zahlen zur Industrieproduktion erwartet, diese dürfte laut den Ökonomen zugelegt haben. Außerdem wird mit dem Michigan Sentiment noch die wohl wichtigste Verbraucherumfrage in den USA veröffentlicht.

In Wien gab es Neuigkeiten von Palfinger - die Aktien reagierten mit einem Kurssprung von 5,5 Prozent. Der Kranhersteller strebt für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von über 2,4 Milliarden Euro an, wurde bekannt. Der Konzern geht beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) heuer von 200 Millionen Euro aus, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Ergebnisse vom ersten Quartal mitteilte.

Im Vorjahr 2022 verbuchte Palfinger einen Umsatz von 2,2 Mrd. und ein EBIT von 150,4 Mio. Euro. In den ersten drei Monaten des Jahres hat Palfinger einen Umsatz von etwa 590 Mio. Euro und ein EBIT von rund 49 Mio. Euro erwirtschaftet. Die definitiven Zahlen wird das Unternehmen dann am 28. April präsentieren.

Mit Blick auf die Branchentafel ging es für Immo-Werte nach oben. Immofinanz kletterten um 2 Prozent, CA Immo und S Immo zogen um jeweils 1,4 Prozent an. Bauaktien waren ebenfalls gesucht. Strabag legten 0,8 Prozent zu, Porr gewannen bisher 0,9 Prozent.

Schoeller-Bleckmann lagen mit minus 2,6 Prozent am untersten Ende der Kursliste, auch ATX-Schwergewicht voestalpine mussten ein Minus von 0,9 Prozent hinnehmen. Verbund verloren 0,3 Prozent.

