Wiener Börse (Mittag) - ATX weiter kaum verändert

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag weiterhin wenig bewegt gezeigt. Am Berichtstag richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

Der ATX stieg gegen 12 Uhr um geringe 0,02 Prozent auf 3.156,99 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,02 Prozent auf 1.600,16 Zähler hinzu.

Hinsichtlich der erwarteten US-Daten werden neben Einzelhandelsumsätze und Zahlen aus der Industrie auch Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Darüber hinaus bleibt die US-Berichtssaison im Fokus. So werden unter anderem Morgan Stanley und die Bank of America ihre Bücher öffnen.

Bei den US-Einzelhandelszahlen seien die Vorzeichen laut Helaba positiv, wenngleich es zu beachten gilt, dass es sich hierbei um nominale Daten handelt und Preisentwicklungen daher das reale Bild überzeichnen können. "Dessen ungeachtet sollten der gestiegene Pkw-Absatz und die jüngste Stimmungsverbesserung unter den Konsumenten einen Anstieg ermöglicht haben."

Hierzulande blieben Impulse weiterhin Mangelware. Der Fokus dürfte sich vor allem auf frische Analysen der Deutsche Bank gerichtet haben. So hat Experte Thomas Rothaeusler in einem Branchenbericht das Kursziel für Immofinanz von 10,0 auf 14,0 Euro erhöht, die "Sell"-Bewertung allerdings beibehalten. Die Titel notierten weiter unverändert bei 17,76 Euro.

Die Analysten der Deutschen Bank haben zudem ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 35,0 auf 33,0 Euro gesenkt, das "Buy"-Votum jedoch beibehalten. Die Aktie verlor dennoch 0,7 Prozent auf 27,40 Euro.

Auch zum Verbund meldete sich die Deutsche Bank zu Wort. Hier wurde bei einer weiter aufrechten "Hold"-Bewertung das Kursziel von 78,0 auf 75,0 Euro reduziert. Die Papiere des Energieversorgers fielen um 0,7 Prozent auf 71,80 Euro.

Mit Blick auf die größten Gewinner und Verlierer im prime market steigerten sich Warimpex und Porr um je 1,8 und 1,4 Prozent. AT&S gewannen nach ihrer gestrigen Schwäche 0,7 Prozent hinzu. Hingegen gaben Frequentis und Agrana um jeweils 1,8 Prozent nach. Dahinter rangierten DO&CO mit minus 1,4 Prozent.

sto/kve

ISIN AT0000999982