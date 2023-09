Wiener Börse (Mittag) - ATX weiter knapp im Plus, Inflation im Fokus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag leicht zugelegt. Der ATX stieg bis gegen 12.30 Uhr um 0,24 Prozent auf 3.130,85 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,22 Prozent auf 1.579,09 Zähler. Andere Börsen in Europa gaben ihre anfänglichen Gewinne bis zu Mittag großteils wieder ab. Das bestimmende Thema an den Märkten bleibt die Frage, ob die Notenbanken mit weiteren Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpfen.

Wichtige Impulse werden vor diesem Hintergrund von den um 14 Uhr anstehenden Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. "Im September dürfte die Inflationsrate in Deutschland trotz hoher Energiekosten gesunken sein, denn auch im Vorjahr war Energie sehr teuer, was sich inflationsdämpfend auswirkt", erwarten die Helaba-Analysten.

Im weiteren Nachmittagsverlauf folgen dann Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Diese waren zuletzt überraschend zurück gegangen. Auch heute erwarten die Helaba-Experten keine Hinweise auf eine Abkühlung des Beschäftigungsaufbaus.

Am Vormittag wurde bereits der Economic Sentiment Indicator (ESI) der EU veröffentlicht. Der Konjunkturindikator fiel um 0,3 Punkte auf 93,3 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit November 2020.

Kursbewegende Nachrichten zu in Wien notierten Unternehmen gab es hingegen in der Früh nicht. Aufmerksam verfolgt wird weiter die Kursentwicklung der seit Freitag börsenotierten EuroTeleSites. Am Vormittag konnte sich die Aktie nach ihrem jüngsten Kurseinbruch stabilisieren und befestigten sich um 0,33 Prozent auf 4,615 Euro. Damit liegen die Titel der von der Telekom Austria abgespaltenen Funkturmtochter immer noch unter dem Ausgabepreis von 4,95 Euro.

Gut gesucht waren Aktien aus der Ölbranche. Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 2,4 Prozent. Die Aktien des Ölkonzerns OMV stiegen moderat um 0,4 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern. Die Rohölpreise sind zuletzt weiter gestiegen und nähern sich der runden Marke von 100 US-Dollar je Fass (159 Liter).

Größere Nachfrage gab es am Vormittag auch in AT&S (plus 1,2 Prozent) und Kapsch TrafficCom (plus 1,9 Prozent) und Lenzing (plus 1,3 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren Austriacard mit einem Minus von 3,2 Prozent.

