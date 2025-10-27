ATX
|
4 697,26
|
14,95
|
0,32 %
|
27.10.2025 12:27:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX weiter mit nur leichtem Plus
Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hat sich im Oktober kräftiger als erwartet aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 88,4 Zähler, nach 87,7 Punkten im September, wie das Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Zudem deutet sich im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Einigung an.
Mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag über ihre Zinspolitik entscheidet, erwarten die Analysten der Helaba keine Zinsänderung. "Anders stellt sich die Lage in den USA dar. Bei der FOMC-Sitzung am Mittwoch deutet sich eine erneute Zinssenkung an", schreiben die Fachleute.
Unter den Einzelwerten notierten die Aktien von Palfinger zuletzt auf dem Niveau vom Freitagabend. Der Kranhersteller hat in den ersten neuen Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Ergebnisrückgang um gut 20 Prozent verzeichnet. Der Umsatz fiel um 3,5 Prozent. Fachleute der Erste Group sprachen von wenig überraschenden Zahlen, auch wenn der negative Effekt der US-Importtarife etwas stärker sei, als erwartet.
Erneut deutlich nach oben ging es für die Papiere von AT&S, die sich um 4,1 Prozent verteuerten. Die Anteilsscheine des Leiterplattenherstellers waren bereits am Freitag um 5,4 Prozent gestiegen.
Die schwergewichteten Banken notierten uneinheitlich. Während Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) um 0,9 bzw. 0,5 Prozent zulegten, ging es für die Titel der BAWAG um 0,2 Prozent nach unten.
spo/mik
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 697,39
|0,32%
