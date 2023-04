Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin befestigt

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag weiterhin klar im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 12.00 Uhr um 0,79 Prozent auf 3.234,64 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,70 Prozent auf 1.632,15 Zähler. Vor allem kräftige Kursgewinne bei den Ölwerten zogen den ATX nach oben.

Die Nachrichtenlage zu Einzelwerten war bisher mager, auch von Analystenseite blieb es noch still, dafür dominierte eine Fülle an Konjunkturdaten das bisherige Meldungsgeschehen - wesentliche Handelsimpulse konnten aber auch diese nicht liefern. Insgesamt erwarten Marktteilnehmer eine ruhige Handelswoche vor den Osterfeiertagen.

Im Fokus standen am Montag die steigenden Ölpreise. Diese hatten nach der überraschenden Ankündigung einer OPEC-Förderkürzung am Vortag stark zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 84,23 Dollar und damit 5,6 Prozent mehr als am Vortag.

In Wien wirkten sich die steigenden Ölpreise zum Vorteil des ATX aus, denn die im Index stark gewichteten Ölwerte profitierten davon. So kletterten Schoeller Bleckmann und OMV jeweils um 3,2 Prozent nach oben.

Sehr fest zeigten sich auch Bankaktien. BAWAG gewannen bisher 3 Prozent, Raiffeisen Bank International befestigten sich um 2,2 Prozent und Erste Group legten um 0,9 Prozent zu.

Abwärts ging es zum Wochenauftakt für Palfinger, die Titel des Hebevorrichtungsherstellers gaben 2,4 Prozent nach. Die Titel werden am Montag ex Dividende gehandelt. Auch Lenzing (minus 1,6 Prozent) und Wienerberger (minus 0,8 Prozent) verbuchten Kursverluste. Auch Versorger gaben nach, Verbund büßten 0,8 Prozent ein und EVN verloren 0,5 Prozent.

Datenseitig stehen zum Wochenauftakt die Einkaufsmanagerindizes einiger europäischer Länder sowie der Eurozone im Fokus. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im März weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf 47,3 Zähler, erwartet worden war allerdings ein noch stärkerer Rückgang auf 47,1 Punkte.

Die chinesische Industrie ist im März wegen Produktionsstörungen und schwächerer globaler Nachfrage erneut ins Stocken geraten. Der Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe (PMI) fiel im März auf 50,0 Punkte und lag damit unter den Markterwartungen. Auch die Stimmung in der japanischen Wirtschaft verschlechterte sich in den drei Monaten bis März zum fünften Mal in Folge auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

In den USA wird am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes vorgelegt. Laut den Experten der Helaba ist ein Stimmungsrückgang wahrscheinlich.

kat/mik

ISIN AT0000999982