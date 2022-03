Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin mit Kursgewinnen gezeigt. Bereits zu Handelsstart ging es deutlich nach oben, dann folgte ein kurzer Absacker angesichts schwindender Startgewinne bei Bankwerten, doch der Markt drehte rasch wieder auf und konnte die Kursgewinne im Verlauf halten. Der heimische Leitindex ATX legte bis 12.00 Uhr um 1,10 Prozent auf 3.157,31 Zähler zu, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,08 Prozent auf 1.594,61 Einheiten.

Die Stimmung an den europäischen Finanzmärkten ist zum Wochenende hin zwar verhalten positiv, dennoch bleibt die Lage angespannt. Weiterhin im Fokus stehen die Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine. Zuletzt wurde bekannt, dass die Europäische Union ihre Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln will. Die EU-Kommission habe vorgeschlagen, weitere 500 Millionen Euro bereitzustellen, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am Rande des zweiten Tages des EU-Sondergipfels zur Ukraine in Versailles.

Von Konjunkturdatenseite steht heute vor allem das Michigan Sentiment, der von der Universität Michigan erhobene Index des US-Verbrauchervertrauens, im Fokus. Die Konsumfreude dürfte angesichts der hohen Inflation leiden - die Erwartungen sollten nicht zu hoch gesteckt werden, meinen die Experten der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung. Auch in Deutschland und Spanien bestätigten heute Vormittag veröffentlichte Zahlen eine weitere Beschleunigung der Inflation.

In Wien standen nach Zahlen die Aktien der Post im Fokus. Die Titel rutschten nach der Ergebnisveröffentlichung mit minus 5,26 Prozent ans unterste Ende des Kurszettels. Die Ergebnisse lagen laut den Analysten der Erste Group im Rahmen der Erwartungen, allerdings werde der Ausblick immer vorsichtiger. Die Guidance der Post stimme etwas pessimistisch für das Geschäftsjahr 2022, hieß es in einer ersten Reaktion weiter.

Lenzing-Titel kletterten bisher 1,12 Prozent auf 90,50 Euro. Die Berenberg Bank hat das Kursziel für Lenzing in Reaktion auf die gestrige Ergebnisvorlage von 120 auf 100 Euro gesenkt und gleichzeitig die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Baader Bank beließ ihre Einschätzung "Buy" unverändert, ebenso das Kursziel von 149 Euro - sie erwartet in den nächsten beiden Jahren eine Verdoppelung des Kurspreises.

Papiere von Pierer Mobility stiegen um 0,50 Prozent. Der Motorradhersteller will seine Ausschüttung verdoppeln. Konkret soll für das abgelaufene Geschäftsjahr 1 Euro je dividendenberechtigter Aktie ausgezahlt werden, nach 50 Cent je Anteilsschein im ersten Coronajahr 2020.

Die im ATX stark gewichteten Bankaktien gaben bis Mittag überwiegend nach. BAWAG drehten ins Minus und verloren 0,44 Prozent, Raiffeisen Bank International weiteten die Kursverluste aus und fielen um 2,37 Prozent. Erste Group hingegen lagen noch mit 0,57 Prozent im Plus. Zudem stützten auch die Index-Schwergewichte OMV (plus 2,49 Prozent) und Verbund (plus 2,15 Prozent) die Aufwärtsbewegung des ATX.

kat/ger

ISIN AT0000999982