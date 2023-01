Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin mit Aufschlägen

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 12.00 Uhr um 0,34 Prozent auf 3.290,89 Einheiten, büßte aber bereits einen Teil seiner Verlaufsgewinne wieder ein. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,30 Prozent auf 1.653,75 Zähler zu.

Damit erholt sich der heimische Markt ein wenig von den kräftigen Vortagesverlusten - am Donnerstag hatten US-Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, die Marktstimmung international belastet. "Die Volatilität an den Finanzmärkten ist erhöht, was wohl auch damit zu erklären ist, dass es Unsicherheit über den geldpolitischen Ausblick gibt. Gerüchte über kleinere Zinsschritte der EZB wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. So gab es von EZB-Präsidentin Lagarde gestern keine Hinweise darauf, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen abschwächen könnte", schreiben die Marktexperten der Helaba.

In diese Richtung weisen auch Aussagen von Lagarde bei ihrem Auftritt bei einer Podiumsdiskussion in Davos, dort hob sie vor dem Hintergrund einer "Wiedereröffnung" Chinas möglicherweise weiteren Inflationsdruck hervor. Ihr Mantra sei zudem, den Kurs zu halten.

Datenseitig kamen am Freitag in der Früh Zahlen aus Deutschland, die aber keine nachhaltigeren Bewegungen am Markt auslösten. Am Nachmittag stehen dann US-Immobiliendaten im Fokus, deren Vorgaben sind laut Helaba negativ.

Die Meldungslage in Wien blieb weiterhin mager, eine Analystenstimme gab es zur voestalpine. Die Deutsche Bank bestätigte in einer aktuellen Analyse die Kaufempfehlung für die Papiere und erhöhte das Kursziel von 31 auf 33 Euro. Die Aktien kletterten in Reaktion um 1,4 Prozent auf 28,86 Euro.

Ölwerte zeigten sich europaweit gesucht, die heimischen Werte konnten sich somit etwas von den kräftigen Vortagesverlusten erholen. OMV stiegen um 0,5 Prozent, Schoeller-Bleckmann lagen mit einem Aufschlag von 4,4 Prozent an der Spitze der Kursgewinner im prime market.

Bankaktien büßten ihre Verlaufsgewinne fast vollständig ein. Bei den Papieren der Erste Group blieb noch ein kleines Plus von 0,1 Prozent, BAWAG wechselten bereits die Vorzeichen und verloren 0,1 Prozent und Raiffeisen Bank International büßten 0,7 Prozent ein.

