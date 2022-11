Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin sehr fest, Erste Group +6,4 %

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin sehr stark gezeigt und ihr Kursgewinne am Vormittag sogar noch etwas ausgebaut. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 12.00 Uhr um 3,62 Prozent auf 3.057,59 Einheiten, auch der breiter gefasste ATX Prime zog um 3,42 Prozent auf 1.536,53 Zähler an.

Getragen wurde die deutliche Aufwärtsbewegung am Wiener Markt von starken Zugewinnen bei Erste Group und Andritz. Beide Unternehmen hatten vorbörslich Zahlen zu den ersten drei Quartalen vorgelegt, die am Markt sehr positiv aufgenommen wurden.

Daneben steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht, der am frühen Nachmittag veröffentlicht wird, ein Datenhighlight im heutigen Kalender - von den Zahlen erhofft sich der Markt Hinweise, in welchem Ausmaß es mit den Zinserhöhungen in den kommenden Monaten weitergehen könnte. "Die äußerst unsicheren Wirtschaftsaussichten mit einer Inflation im zweistelligen Bereich zwingen die Zentralbanken dazu, datenabhängig und ohne klare Vorgaben zu bleiben", schreiben die Experten der Unicredit zur derzeitigen Situation.

Die US-Arbeitsmarktdaten werden allgemein solide erwartet, und auch US-Notenbank Chef Powell hatte die Situation am US-Arbeitsmarkt noch als sehr robust bezeichnet, "was nahelegt, dass höhere Zinsen als erforderlich angesehen werden", schreiben die Experten der Helaba.

In Wien trat die wichtige US-Datenveröffentlichung jedoch zumindest bis Mittag etwas in den Hintergrund, und die Berichtssaison drängte sich ins Scheinwerferlicht: Die Erste Group legte Zahlen zu den ersten drei Quartalen 2022 vor - die Aktien zogen in Reaktion kräftige 6,4 Prozent an und hievten damit auch den Leitindex deutlich nach oben.

Das Institut hat nach eigenen Angaben gut verdient, warnt aber vor "zunehmenden Herausforderungen" im kommenden Jahr. In Summe hat die Erste Group den Nettogewinn nach neun Monaten auf 1,647 Mrd. Euro gesteigert, nach 1,45 Mrd. in der Vorjahresperiode. Das Betriebsergebnis stieg um 11,4 Prozent auf 2,89 Mrd. Euro.

Auch Andritz hat in den ersten neun Monaten 2022 gute Geschäfte gemacht und den Umsatz sowie Gewinn kräftig gesteigert. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Ergebnisse in einer ersten Reaktion als klar über den Erwartungen und verwiesen besonders auf den "sehr positiven" Auftragseingang. Die Titel des Anlagenbauers lagen mit einem Kurssprung von 10,6 Prozent ebenfalls ganz weit oben in der Liste der Kursgewinner.

An der Spitze standen jedoch Lenzing, die um 14,4 Prozent nach oben schnellten. Das Unternehmen hatte am Vortag Zahlen gemeldet. Der Faserhersteller hatte seinen Umsatz deutlich gesteigert, während der Periodengewinn vor allem wegen der drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise eingebrochen ist.

Von Analystenseite gab es Neuigkeiten beim Verbund. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktien des heimischen Versorgers von 87 auf 77 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung "Hold" blieb unverändert. Die Aktien des Verbund legten bisher 3,7 Prozent auf 78,55 Euro zu.

ISIN AT0000999982