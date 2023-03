Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin solide im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin mit höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 12.00 Uhr um 0,68 Prozent auf 3.548,61 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,61 Prozent auf 1.785,34 Punkte zu. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich freundlich - Rückenwind kam von positiven vorgaben aus Übersee und Asien.

Im Fokus des Anlegerinteresses stehen weiterhin die Inflationsentwicklung und die daraus resultierenden geldpolitischen Konsequenzen. "Die letzten Datenveröffentlichungen haben Sorgen vor einer längeren Periode starker Inflation geschürt, sowohl in Europa als auch in den USA. Währenddessen waren Stimmungsindikatoren der Industrie eher schwach geblieben und das Wohl und Wehe der konjunkturellen Entwicklung scheint an den Dienstleistungssektoren zu hängen", schreiben die Ökonomen der Helaba.

Daher dürften die Blicke datenseitig vor allem auf die USA gerichtet sein, wo am Nachmittag der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes zur Veröffentlichung ansteht. Bereits am Vormittag wurde bekannt, dass sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Februar weiter aufgehellt und den besten Wert seit acht Monaten erreicht hat.

Daneben standen auch Stimmen von EZB-Ratsmitgliedern im Fokus. Der slowenische Notenbankchef Bostjan Vasle sagte am Freitag, er rechne damit, dass nach einer Zinserhöhung Mitte des Monats noch nicht Schluss sei. Sein estnischer Kollege Madis Müller äußerte sich ähnlich. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos betonte unterdessen, der künftige Zinspfad werde von der Datenlage abhängen.

Zwar rechne die EZB damit, dass die Inflation weiter nachlassen werde und die Teuerungsrate Mitte des Jahres auf unter 6 Prozent sinken könne. Doch dürfte sich die sogenannte Kerninflation als "stabiler" erweisen, sagte de Guindos in Madrid.

Analyst Salah-Eddine Bouhimi vom Handelshaus IG lenkt die Aufmerksamkeit außerdem auf die Renditen von US-Staatsanleihen, die weiter im Steigen begriffen sind. "Und dies mögen die Aktienanleger bekanntlich nicht. Die gesamte Renditekurve der US-Staatsanleihen - von einem Monat bis 30-jährigen Staatsanleihen liegen alle nun bereits über 4 Prozent. Zuletzt hatten wir diese Ausgangslage im Oktober 2007. Anleger sollten die Renditeentwicklungen an den Anleihemärkten mit Argusaugen beobachten", meint der Marktexperte.

In Wien blieben Nachrichten zu Einzelwerten bisher weitgehend aus, von Analystenseite kam ein Kommentar zur Erste Group. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Papiere des Instituts von 40 auf 43 Euro angehoben, die Einschätzung lautet weiterhin "Buy". Die Erste-Aktien legten bisher 1,2 Prozent auf 36,78 Euro zu. Auch die Papiere von Branchenkollege Raiffeisen Bank International (plus 0,4 Prozent) konnten sich verbessern, BAWAG gewannen 0,6 Prozent.

Semperit, am Vortag weit über sieben Prozent im Plus, legten erneut zu und kletterten bisher 1,8 Prozent. Der Gummi- und Kautschukkonzern hatte am Mittwoch nach Börsenschluss für 2022 eine überraschend hohe Dividendenausschüttung vorgeschlagen.

Versorger büßten ihre Verlaufsgewinne großteils ein. Bei der EVN blieb noch ein Plus von 0,3 Prozent stehen, Verbund drehten sogar ins Minus und fielen 0,3 Prozent. Bei den Ölwerten ging es weiterhin aufwärts. Schoeller-Bleckmann verbuchten ein Kursplus von 1,9 Prozent, bei den Papieren der OMV ging es um 0,6 Prozent nach oben.

kat/sto

ISIN AT0000999982