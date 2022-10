Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Kursverluste aus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag deutlich im Minus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Kursverluste am Vormittag klar aus und gab bis 12.00 Uhr um 1,60 Prozent auf 2.751,03 Zähler nach, der breiter gefasste ATX Prime verlor bisher 1,50 Prozent auf 1.388,41 Einheiten. Damit endet zumindest vorläufig die jüngste Erholungsbewegung für den Wiener Markt - der ATX hatte am Vortag seinen fünften Gewinntag in sechs Börsensitzungen absolviert.

Auch wichtige europäische Indizes zeigten sich vor dem Wochenende mit Abschlägen. "An den Finanzmärkten ist nach einer Phase der Beruhigung und verstärkter Zuversicht Ernüchterung eingekehrt. Inflations-, Zins-und Konjunktursorgen dominieren wieder das Handelsgeschehen", fassen die Marktexperten der Helaba zusammen.

Politisch kamen in der Nacht auf Freitag wichtige Nachrichten aus Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. Die Aktien von Versorgern gaben in Wien nach: EVN und Verbund büßten bis Mittag jeweils rund 2,3 Prozent ein.

Die bisher kräftigsten Verlaufsverluste verbuchten Lenzing, die um vier Prozent abrutschten. Unter den ATX-Schwergewichten büßten Wienerberger 3,9 Prozent ein und Erste Group gaben 2,2 Prozent nach. BAWAG fielen um 1,1 Prozent.

Uniqa-Titel verringerten sich bisher um rund ein Prozent. Der österreichischen Versicherer prüft einen kompletten Ausstieg aus Russland. "Wir wollen raus, aber es wird wohl noch einige Zeit dauern", sagte Vorstandschef Andreas Brandstetter. Konkret geht es dort um die Raiffeisen Life Versicherung, ein Tochterunternehmen von Uniqa und der russischen Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI). Aktien der RBI fielen um 0,7 Prozent.

kat/mik

ISIN AT0000999982