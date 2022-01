Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Minus auf 0,88 Prozent aus

Die Wiener Börse hat am Donnerstag zu Mittag tiefer im Minus tendiert. Gegen 12.00 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX mit einem Kursrückgang von 0,88 Prozent bei 3.945,02 Punkten, nachdem er im Vormittagsverlauf seine Abschläge ausgeweitet hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten negative Vorzeichen vor, die Verluste gestalteten sich aber etwas moderater.

Sorgen über die rasante Preisentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks stehen an den Finanzmärkten weiterhin im Fokus. Die Inflation im Euroraum hat Ende 2021 einen Rekordwert erreicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

In Österreich sind die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr durchschnittlich um 2,8 Prozent gestiegen und damit doppelt so stark wie im den vergangenen zwei Jahren. Die Inflation war damit auf dem höchsten Wert seit zehn Jahren. Im Dezember war die Teuerungsrate mit 4,3 Prozent gleich hoch wie im November.

Trotz der zurzeit hohen Inflation in der Eurozone kommt eine rasche Zinswende für die EZB laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde nicht infrage. Die Europäische Zentralbank müsse geldpolitisch nicht so aggressiv vorgehen, wie es die US-Notenbank Fed voraussichtlich tun werde, sagte Lagarde im Radio. "Der Zyklus der wirtschaftlichen Erholung in den USA ist dem in Europa voraus", sagte die Französin.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert sehr dünn. Unter den Schwergewichten in Wien gab es Verkaufsdruck bei OMV und Raiffeisen Bank International mit Abschlägen von jeweils drei Prozent zu beobachten. In der zweiten Reihe büßten Frequentis (minus 2,9 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (minus 2,9 Prozent) deutlich ein. Die Papiere des Versicherungskonzern UNIQA verbilligten sich um zwei Prozent.

ste/pma

ISIN AT0000999982