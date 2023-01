Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Minus auf 1,75 Prozent aus

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagmittag mit ausgeweiteten Verluste tendiert. Bis 12 Uhr gab der Leitindex ATX deutlich um 1,75 Prozent auf 3.283,58 Punkte nach. Auch die europäischen Leitbörsen rutschten etwas tiefer ins Minus. Negative Vorgaben lieferte bereits am Vorabend die Wall Street mit einer sehr schwachen Tendenz.

An den US-Börsen hatten die jüngsten Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, belastet. "Die Anzeichen einer Konjunkturabkühlung in den USA mehren sich und drücken sich sowohl in den Unternehmensergebnissen als auch den makroökonomischen Daten aus", kommentierte ein Marktexperte.

Am heimischen Aktienmarkt rasselten unter den Schwergewichten OMV um 3,7 Prozent auf 46,00 Euro nach unten und voestalpine kamen gar um 4,2 Prozent auf 28,24 Euro zurück. Zu beiden Werten meldeten sich laut Agenturberichten die Analysten von JPMorgan mit negativen Einschätzungen. Die OMV-Aktie wurde von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 53 auf 48 Euro nach unten revidiert.

Für die voest-Aktie wurde die Verkaufsempfehlung "Underweight" bestätigt. Das neue Kursziel liegt bei 21,50 Euro, nach zuvor 21,30 Euro und damit klar unter dem aktuellen Niveau.

Nach veröffentlichten Verkehrszahlen gab die Flughafen Wien-Aktie leicht um 0,3 Prozent ab. Die Flughafen-Gruppe ist weiter auf Erholungskurs. Für 2023 rechnet der Vorstand mit einem Gewinn von über 150 Mio. Euro. Das wäre ein Plus von 30 Prozent gegenüber den 115 Mio. Euro, die der Vorstand zuletzt für 2022 erwartete. Der Airport sprach von einem "erfolgreichen Comeback der Luftfahrt". In Wien wurden im Vorjahr 23,7 Millionen Passagiere gezählt, ein Plus von 127 Prozent gegenüber 2021, aber um 25 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019.

Neue Analysen gab es auch zu CA Immo und Immofinanz. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 37,00 auf 35,00 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde unverändert belassen. Die Papiere von CA Immo gaben um 1,2 Prozent auf 29,00 Euro nach.

Immofinanz bauten ein Minus von 2,2 Prozent auf 12,39 Euro. Hier hat die Deutsche Bank das "Sell"-Votum bekräftigt und das Kursziel von 13 auf 10 Euro gekappt.

Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um drei Prozent ab. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann büßten 3,5 Prozent an Kurswert ein. Die Aktie des Faserherstellers Lenzing sackte 3,7 Prozent ab. Erste Group verbilligten sich um zwei Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten hingegen ein Plus von 0,4 Prozent verbuchen.

ISIN AT0000999982