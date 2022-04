Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Minus deutlich auf 1,9 Prozent aus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag tiefrot präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 12 Uhr um 1,92 Prozent auf 3.190,20 Punkte nach. Am Vortag hatte er bereits 1,7 Prozent an Wert eingebüßt. Am Berichtstag geht es auch mit den europäischen Leitbörsen deutlich ins Minus.

Neben schwachen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien belasten neue mögliche Sanktionen gegenüber Russland wegen des Ukraine-Kriegs. EU-Ratspräsident Charles Michel hält einen Importstopp von russischem Öl und letztlich auch von Gas für unumgänglich, um den Angriffskrieg Moskaus gegen die Ukraine zu beenden. "Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden", sagte Michel. Nach Einschätzung von Experten würde unter solchen Maßnahmen auch die Wirtschaft in der EU stark leiden.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich sowohl von Unternehmensebene als auch von Analystenseite sehr mager. Verkaufsdruck gab es in Wien bei den schwer gewichteten Banken zu sehen. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 4,5 Prozent verbuchen. Erste Group kamen um 4,3 Prozent zurück und Bawag verbilligten sich um vergleichsweise moderate 0,6 Prozent.

Ans untere Ende der Kursliste rutschten die Aktien von FACC und Polytec mit Abschlägen von jeweils 4,6 Prozent. Bei Pierer Mobility gab es ein Minus von 4,2 Prozent zu sehen.

Unter den weiteren Schwergewichten fielen voestalpine um 2,6 Prozent. Verbund-Anteilsscheine gaben um ein Prozent nach und Andritz um 1,3 Prozent. Wienerberger sanken um 1,3 Prozent. OMV büßten 0,6 Prozent ein. Bei den europaweit schwachen Technologiewerten verloren AT&S um 2,9 Prozent.

ste/sto

ISIN AT0000999982