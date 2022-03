Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet nach Kreml-Aussage Kursgewinne aus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag deutlich fester gezeigt. Der heimische Leitindex ATX konnte seine Verlaufsgewinne bis 12.00 Uhr klar ausbauen und kletterte um kräftige 2,81 Prozent auf 3.297,69 Punkte. Auch der breiter gefasste ATX Prime stieg um 2,71 Prozent auf 1.662,17 Zähler. Für den jüngsten Kurssprung waren Aussagen des Präsidialamtes in Moskau verantwortlich.

Bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über einen Ausweg aus dem russischen Angriffskrieg auf das Nachbarland und geforderten Sicherheitsgarantien für Moskau wird demnach derzeit über eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs gesprochen. "Das ist die derzeit diskutierte Option", sagte am Mittwoch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Dieses Neutralitäts-Modell könne als "ein Kompromiss" betrachtet werden.

Ein solcher neutraler Status der Ukraine würde bedeuten, dass das Land auf einen Beitritt zur NATO verzichtet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag bereits gesagt, dass sein Land "anerkennen" müsse, dem westlichen Militärbündnis nicht beitreten zu können.

Die Kursgewinne in Wien erfolgten auf breiter Front - lediglich zwei Werte zeigten sich zu Mittag mit negativen Vorzeichen. AMAG verloren 1,08 Prozent. Bei ATX-Schwergewicht OMV ging es um deutliche 5,36 Prozent abwärts. Der Konzern will die Öl- und Gasförderung langfristig ganz einstellen und künftig vor allem im Chemiebereich wachsen, wurde heute bekannt.

Die kräftigsten Zugewinne aus Branchensicht gab es bei Bankaktien zu sehen. Erste Group standen mit 7,85 Prozent plus am oberen Ende des Kurszettels, gefolgt von Raiffeisen Bank International, die um 7,35 Prozent zulegen konnten. BAWAG steigerten sich um 5,82 Prozent. Starke Zugewinne verbuchten auch AT&S (plus 6,01 Prozent) und Semperit (plus 5,44 Prozent).

Nach Börsenschluss in Europa rückt dann die US-Notenbank Fed in den Fokus, sie entscheidet über die erste Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Der Leitzins liegt derzeit noch in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Experten rechnen wegen der anhaltend hohen Inflationsrate nun mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Nach Bekanntgabe der Zinsentscheidung wird Notenbankchef Jerome Powell einen Ausblick auf den weiteren Kurs der Geldpolitik geben.

kat/ste

ISIN AT0000999982