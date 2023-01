Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Plus auf 0,9 Prozent aus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag die Gewinne etwas ausgeweitet. Der österreichische Leitindex ATX gewann bis etwa 12.00 Uhr 0,91 Prozent auf 3.279,55 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen setzten ihren Aufwärtsschub seit dem Jahresauftakt fort. Der ATX hat im neuen Jahr 2023 in Summe bereits fast fünf Prozent gewonnen.

"Die Zuversicht der Marktteilnehmer, dass die Leitzinsen nicht mehr so deutlich erhöht werden, ist ungebrochen und wurde gestern durch die unerwartet schwachen Produktionszahlen in Spanien noch verstärkt", schrieben die Helaba-Analysten. Die etwas an Schwung verlierenden Zinserwartungen bezüglich der EZB sollten somit die Aktienmärkte in Europa weiter unterstützen.

International stehen heute auf fundamentaler Ebene die US-Verbraucherpreise für Dezember zur Veröffentlichung an. Die Experten von Helaba gehen hier davon aus, dass die Preisdynamik in den Vereinigten Staaten weiter abgenommen hat.

Unter den Schwergewichten in Wien gewannen im Mittagshandel voestalpine 2,4 Prozent. Die Aktionäre vom Verbund konnten sogar ein Plus von 3,3 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 2,4 Prozent.

Die OMV hat ihr Trading Update für das 4. Quartal bekanntgegeben. Die Analysten von der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung des Zwischenberichtes, dass das letzte Quartal 2022 wohl nicht so erfolgreich wie die vorangegangenen Quartale ausgefallen sei. Die OMV-Anteilsscheine ermäßigten sich um 1,5 Prozent. Zudem wurde bekannt, dass die OMV-Chemietochter Borealis ihre Beteiligung an dem belgischen Recycling-Spezialisten Renasci von 10 auf 50,01 Prozent aufgestockt hat.

Agrana-Titel tendierten nach vorgelegten Geschäftszahlen mit plus 1,9 Prozent. Der Frucht-, Stärke-und Zuckerkonzern hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 beim Gewinn unter dem Strich deutlich eingebüßt. Das Konzernergebnis verschlechterte sich gegenüber der Vergleichsperiode im Jahr davor von 44,8 Mio. auf 5,4 Mio. Euro. Der Umsatz hingegen hatte sich um 26,4 Prozent auf 2,74 Mrd. Euro verbessert und das operative Ergebnis stieg um 77 Prozent auf 121,6 Mio. Euro. Laut Erste Group entsprachen die Ergebnisse in etwa den im Dezember präsentierten vorläufigen Zahlen und es gab keine große Überraschungen.

ISIN AT0000999982