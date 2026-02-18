Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Plus auf 1,32 Prozent auf

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochmittag fester tendiert. Der ATX weitete sein Plus auf 1,32 Prozent bei 5.776,45 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf eine klar positive Tendenz zu sehen.

An den internationalen Finanzmärkten spielen laut Helaba-Analysten aktuell geopolitische Ereignisse eine Rolle. Es werden derzeit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geführt und es gibt Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Zu dem stehen heute zahlreiche Datenveröffentlichungen vor allem in den USA auf dem Programm, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Der Baustoffkonzern hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung abgeschlossen. Trotz der anhaltenden Schwäche im Wohnungsneubau verdoppelte sich das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 166 Mio. Euro. Der Umsatz legte leicht um 1 Prozent auf 4,57 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis blieb stabil, während Einmaleffekte das berichtete Ergebnis stützten. Laut Analysten der Erste Group verfehlte im 4. Quartal das operative Ergebnis EBITDA und der Nettogewinn die Erwartungen der Bank. Die Titel des Baukonzerns reagierten dennoch mit plus 0,9 Prozent.

UNIQA kletterten starke 3,7 Prozent auf 16,70 Euro hoch. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Versicherungskonzerns von 17,00 auf 19,60 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig wurde das Anlagevotum "Buy" für die Titel bestätigt.

Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 3,5 Prozent. Die Verbund-Titel kletterten 2,1 Prozent hoch. Die Papiere der Raiffeisen Bank International bauten ein Plus von zwei Prozent. BAWAG und Erste Group gewannen jeweils 1,4 Prozent.

ste/moe

ISIN AT0000999982