Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Verluste aus

Die Wiener Börse hat bis Mittwoch zu Mittag seine Verluste ausgeweitet. Der heimische Leitindex ATX verlor um 12.00 Uhr 1,33 Prozent auf 3.336,96 Einheiten. Der ATX Prime sank um 1,27 Prozent auf 1.677,43 Zähler. Am Vortag hatte es aufgrund von diplomatischen Fortschritten im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch starke Gewinne gegeben.

"Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine setzen sich zwar fort, dafür gibt es aber Fortschritte bei den Verhandlungen in Istanbul, die auf eine Entspannung hoffen lassen", kommentierte die Helaba den Konflikt. Sie verwiesen allerdings auf einen möglichen Gas-Exportstopp Russlands, wenn die Gas-Rechnung nicht in Rubel beglichen würde. Der Westen hatte diese Forderung Moskaus zuletzt abgelehnt. Die deutsche Regierung bereitet sich bereits auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor.

Im Schatten des Ukraine-Kriegs verdüstert sich aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) der Konjunkturausblick in der Eurozone. Die russische Invasion in der Ukraine sorge für Vertrauensverlust und treibe die Energiepreise in die Höhe, warnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Nikosia. "Wir werden auf kurze Sicht mit höherer Inflation und niedrigerem Wachstum konfrontiert sein", fügte die Französin hinzu. Umso länger der Krieg dauere, desto höher würden die wirtschaftlichen Folgekosten ausfallen.

Das belegten auch kürzlich veröffentlichte Daten, denn laut Zahlen der Europäischen Kommission hat sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone angesichts des Ukraine-Kriegs deutlich verschlechtert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel von Februar auf März um 5,4 Punkte auf 108,5 Zähler, wie man in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt aber mit einem Rückgang auf 108 Punkte gerechnet.

Unternehmensseitig stand die FACC im Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer hat das Geschäftsjahr 2021 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen. Unter dem Strich (Ergebnis nach Steuern) stand ein Verlust von 23,6 Mio. Euro, nach 77 Mio. Euro im Vorjahr 2020. Damit wurden vorläufige Zahlen bestätigt. Die Aktien gaben 1,6 Prozent ab.

Die Experten der Raiffeisen meldeten sich indes zur Semperit zu Wort und kürzten das Kursziel von 33,5 auf 28,5 Euro zusammen. Die "Buy"-Empfehlung blieb aufrecht. Die Aktien verlor 2,2 Prozent auf 22,1 Euro.

Mit Blick auf die schwer gewichteten ATX-Titel sanken Erste Group um 1,3 Prozent, Raiffeisen um 1,5 Prozent und OMV sackten um 1,6 Prozent ab. Wienerberger verbilligten sich gar um fast drei Prozent. Wiederum um 0,5 Prozent höher präsentierten sich Verbund.

sto/ste

ISIN AT0000999982