Wiener Börse (Mittag) - ATX weitetet Minus auf 3,5 Prozent aus

Die Wiener Börse hat am Freitag zu Mittag mit deutlichen Verlusten tendiert. Damit sind auch die leichten Erholungsgewinne vom gestrigen Donnerstag wieder zu Nichte gemacht. Gegen 12.20 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit satten Abschlägen von 3,48 Prozent bei 3.045,41 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gab um 3,42 Prozent auf 1.541,02 Einheiten nach.

Meldungen rund um den russischen Beschuss eines Atomkraftwerkes in der Ukraine brachten europaweit die Märkte unter Druck. Ein Brand in einem Gebäude der Anlage nahe der Großstadt Saporischja konnte laut ukrainischen Ministeriumsangaben inzwischen gelöscht werden. Zudem wurde keine erhöhte Strahlung in dem Gebiet festgestellt.

An den Finanzmärkten herrscht angesichts der unklaren Lage in der Ukraine weiterhin Krisenstimmung. Auch wenn der Brand in dem europaweit größten Atomkraftwerk gelöscht zu sein scheint, beschwöre der Vorfall, so CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl, die Angst vor einer nuklearen Katastrophe. Er erwartet mit weiterer Fortdauer des Krieges auch weitere Verluste an den Börsen.

Wie die Experten der Helaba kommentieren, seien die Sorgen groß, womit sich die Frage stelle, wie sich der Krieg und die Sanktionen auf Inflation und Konjunktur auswirken. Zuletzt haben sich die Notenbanken im Hinblick auf geldpolitische Straffungen zur Eindämmung der Inflation bereits vorsichtiger gezeigt. Jedoch dürfte sich der Inflationsdruck angesichts der stark gestiegenen Energiepreise wohl weiter verstärken.

Konjunkturdaten gerieten aufgrund der Lage in der Ukraine in den Hintergrund. Aus Deutschland wurden Zahlen zum Außenhandel veröffentlicht. Demnach sanken sowohl die deutschen Importe als auch Exporte im Jänner überraschend. Am Nachmittag werden dann noch Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet.

Die österreichische Wirtschaft ist im vorigen Jahr real um 4,5 Prozent gewachsen, wie die Statistik Austria am Freitag bekannt gab. Damit war der BIP-Anstieg etwas geringer als die noch Ende Jänner von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erwarteten 4,6 bis 4,7 Prozent. In Summe blieb die Wirtschaftsleistung 2021 knapp unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

Satte Abgaben von 6,9 Prozent mussten im ATX die Titel der Erste Group verbuchen, nachdem sich diese gestern um über 9 Prozent verteuerten. Für die Aktien der OMV ging es um 6 Prozent nach unten. Auch die Titel der Raiffeisen Bank International verloren 5 Prozent. Die Aktien des Verbund konnten sich nach den satten Verlusten der jüngsten Handelstage mit plus 1,4 Prozent etwas erholen.

Die Titel der Telekom Austria standen zuletzt bei Verlusten von 2,8 Prozent. Der heimische Telekomkonzern erhöht auch für 2021 die Dividende geringfügig. Bei der kommenden Hauptversammlung wird eine Ausschüttung von 0,28 Euro je Aktie vorgeschlagen.

pma/spo

ISIN AT0000999982