Wiener Börse (Mittag) - ATX wenig verändert vor US-Inflationsdaten

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag wenig verändert gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12.00 Uhr mit geringen minus 0,03 Prozent bei 3.134,64 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um leichte 0,04 Prozent auf 1.567,03 Zähler hinab.

Bevor am Mittwoch und am Donnerstag Notenbankentscheidungen in den USA und der Eurozone das Handelsgeschehen prägen, finden am Dienstag noch wichtige US-Inflationsdaten Beachtung. "Insbesondere dürfte der Fokus auf die Kern-Verbraucherpreise gerichtet sein, denn ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise hatten die Erzeugerpreise in der letzten Woche nochmals auf der Oberseite überrascht, auch wenn die Jahresrate gegenüber dem Vormonat zurückfiel", schrieben die Helaba-Analysten hierzu. Die Fed werde sich laut ihnen allerdings wohl nicht mehr davon abbringen lassen, zur Wochenmitte den Zinssatz zumindest um 50 Basispunkte zu erhöhen.

Am heutigen Vormittag waren überdies Daten aus Deutschland veröffentlicht worden. So blicken Börsenprofis am Jahresende den dritten Monat in Folge optimistischer auf die von einer Rezession bedrohte deutsche Wirtschaft. Das Barometer für deren Einschätzung zur Konjunktur in den nächsten sechs Monaten stieg im Dezember um unerwartet starke 13,4 Zähler auf minus 23,3 Punkte. Das ist der höchste Wert seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte.

Die Aktien der schwer gewichteten Erste Group grenzten ihre Verluste auf minus 0,6 Prozent bei 28,2 Euro etwas ein. Die Wertpapierexperten von Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hatten zuvor laut einem Medienbericht ihre Bewertung von "Market Perform" auf "Underperform" gesenkt. Ihr Kursziel für die Titel der heimischen Bank liegt bei 32,10 Euro.

Die Wertpapiere der BAWAG erhöhten sich dagegen um 0,4 Prozent zu, während Raiffeisen 0,8 Prozent hinzugewannen. OMV steigerten sich angesichts anziehender Ölpreise um 1,3 Prozent.

sto/spo

ISIN AT0000999982