Wiener Börse (Mittag) - ATX wieder leicht im Minus

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag zu Mittag wieder leicht im Minus tendiert. Bis etwa 12 Uhr gab der heimische Leitindex ATX um moderate 0,11 Prozent auf 3.177,34 Einheiten ab, nachdem er zuvor schon ein paar Mal das Vorzeichen gewechselt hat. An den europäischen Leitbörsen herrschen ebenfalls negative Vorzeichen vor. Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden Investoren.

International steht heute die Bekanntgabe der Leitzinsentscheidung der EZB im Fokus, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen bereits das 10. Mal in Folge angehoben hatte und den weiteren geldpolitischen Kurs offen ließ. Als sicher gilt, dass die EZB erneut an der Zinsschraube dreht. Die Spannung ist jedoch groß, ob es eine Erhöhung um 0,25 oder erneut um 0,5 Prozentpunkte gibt.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltete sich am heimischen Aktienmarkt unverändert mager. Die schwergewichteten Banken wiesen keinen klaren Trend auf. Während die BAWAG-Titel um deutliche 2,1 Prozent fielen, traten Erste Group mit minus 0,03 Prozent auf der Stelle. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten hingegen ein Plus von 0,5 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten steigerten sich OMV-Anteilsscheine um 1,9 Prozent. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 1,3 Prozent. Die zwei Werte haben wohl von der Erholungstendenz der Ölpreise, nach der jüngsten Talfahrt bei den Ölnotierungen, profitiert.

Agrana zogen 1,8 Prozent auf 17,15 Euro hoch. Hier haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns von 17,50 Euro auf 18,00 Euro leicht nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Hold" wurde gleichzeitig bestätigt.

Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um 1,5 Prozent ab. Die Titel des Anlagenbauers Andritz fielen um 1,1 Prozent. Beim Faserhersteller Lenzing gab es ein Minus von 1,8 Prozent zu sehen. Die Papiere des Autozulieferers Polytec rutschten 1,9 Prozent tiefer. voestalpine ermäßigten sich um 1,1 Prozent.

ste/kve

ISIN AT0000999982