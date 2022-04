Wiener Börse (Mittag) - ATX wieder tiefer im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag wieder mit klaren Abschlägen gezeigt. Schon in der Früh sah der heimische Leitindex ATX deutlich tiefere Kurse, konnte die Verluste im Vormittagsverlauf aber deutlich eingrenzen, bevor er dann doch wieder dem allgemeinen europaweiten Abwärtstrend folgte. Bis 12.00 Uhr fiel das wichtigste heimische Aktienbarometer um 0,78 Prozent auf 3.311,65 Einheiten, der marktbreitere ATX Prime fiel um 0,72 Prozent auf 1.667,45 Zähler.

Im Vergleich zu den wichtigsten europäischen Börsen fielen die Verluste in Wien moderat aus. Für starken Druck auf die Aktienmärkte sorgen derzeit Spekulationen um einen großen Zinsschritt der US-Notenbank Fed. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der über eine solche Maßnahme auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen hatte. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte liege auf dem Tisch, sagte Powell.

Aus Europa kamen am Vormittag überraschend gute Wirtschaftsdaten - die gegen die allgemein negative Stimmung aber nicht viel ausrichten konnten. Dank des Aufschwungs im Dienstleistungssektor hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im April überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) stieg zum Vormonat um 0,9 auf 55,8 Punkte, Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einer Eintrübung auf 53,9 Punkte gerechnet.

In Wien legten Polytec Zahlen für 2021 vor. Der Autozulieferer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Umsatz erzielt und ist trotz Marktverwerfungen weiter in der Gewinnzone geblieben. Wegen der Herausforderungen durch den Mangel an Rohstoffen und Materialien, vor allem Halbleitern, durch die Lieferkettenstörungen und die Folgen des Ukraine-Kriegs gibt man für das laufende Jahr 2022 keinen Ausblick. Die Aktien zeigten sich nach Kursgewinnen zu Sitzungsbeginn bis Mittag um 1,1 Prozent tiefer.

Einen Analystenkommentar gab es zu UBM. Die Erste Group hat ihr Kursziel für den Immobilienentwickler von 55,00 auf 54,00 Euro gesenkt und gleichzeitig die Kaufempfehlung "Buy"bestätigt. Die Papiere von UBM drehten im Verlauf ins Minus und gaben bisher 0,24 Prozent auf 41,60 Euro nach.

Banken weiteten die Kursverluste nach einem kurzen Erholungsversuch wieder aus. Bei Raiffeisen Bank International ging es um 2,7 Prozent nach unten, Erste Group verloren 1,8 Prozent und BAWAG fielen um 1,1 Prozent. Auch schwer gewichtete Titel wie voestalpine (minus 2,2 Prozent) und OMV (minus 1,1 Prozent ) mussten Abschläge hinnehmen.

Die Kursgewinner wurden von zwei Titeln aus der Luftfahrtbranche angeführt. Frequentis zogen um 3,3 Prozent an, beim Airline-Caterer Do&Co ging es um 2,4 Prozent nach oben.

kat/mik

ISIN AT0000999982