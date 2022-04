Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag 0,5 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag weiter mit Gewinnen gezeigt. Der ATX notierte gegen 12 Uhr mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 3.242,19 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,55 Prozent auf 1.635,80 Zähler.

Auch an anderen Börsen ging es nach den jüngsten Verlusten etwas nach oben. Die Ängste vor anstehenden Leitzinserhöhungen in den USA und den wirtschaftlichen Folgen der strengen Anti-Corona-Politik Chinas hatten die Märkte zum Wochenstart noch belastet.

Gut gesucht waren zu Mittag Erste Group (plus 1,26 Prozent) und Verbund (plus 1,22 Prozent). Die größten Gewinner im prime market waren AT&S mit einem Plus von 1,36 Prozent.

Für Nachrichten sorgte auch die Ergebnisberichtssaison. So stiegen Mayr-Melnhof nach Quartalszahlen um 0,93 Prozent. Das Vorsteuerergebnis des Kartonherstellers legte im Jahresvergleich um 77 Prozent auf 103,6 Mio. Euro zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) wuchs um 82 Prozent auf 111,1 Mio. Euro und der Umsatz um 65 Prozent auf 1,06 Mrd. Euro. Die Quartalszahlen waren laut den Erste-Analysten besser als erwartet ausgefallen. Positiv werten sie die erfolgreiche Umsetzung von Preiserhöhungen.

BAWAG legten nach Veröffentlichung von Quartalszahlen um 0,5 Prozent zu. Die Bank hat für das erste Quartal einen um die Hälfte auf 111 Mio. Euro gesteigerten Nettogewinn gemeldet. Nach Einschätzung der Erste-Analysten lagen die Zahlen leicht über den Erwartungen, brachten aber keine wesentlichen Überraschungen.

Die größten Verlierer im prime market waren Kapsch TrafficCom mit einem Minus von 4,1 Prozent. Porr fielen um 1,8 Prozent. Der Baukonzern wird am Donnerstag seine Jahreszahlen präsentieren.

Impulse könnten jetzt auch die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten bringen. Besondere Aufmerksamkeit könnte laut den Analysten der Helaba auf den Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter liegen. Nach dem Rückgang von über zwei Prozent im Vormonat scheint diesmal ein kleines Plus möglich, schreiben die Helaba-Experten. Mit Spannung erwartet werden an den Börsen auch die bald anstehenden Quartalszahlen von Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft.

mik/ger

