Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag mit Abgaben

Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, zu Mittag Abgaben verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX notierte bis zuletzt um 0,48 Prozent niedriger bei 5.214,1 Punkten. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,46 Prozent abwärts auf 2.588,7 Zähler. Die Meldungslage war vorweihnachtlich dünn. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen.

Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen.

Am heimischen Aktienmarkt notierten Pierer Mobility um 0,1 Prozent höher. Die Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) und die KTM AG haben den Vertrag von CEO Gottfried Neumeister frühzeitig bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Die Bestätigung sei nach dem am 18. November 2025 erfolgten Kontrollwechsel ein "klares Signal für die strategische Eigenständigkeit" der Gruppe unter neuer Eigentümerschaft, teilte das Unternehmen mit.

Porr notierten 1,1 Prozent tiefer. Der Baukonzern hat die notwendigen Freigaben für die angekündigte Übernahme des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts des Gesundheitsdienstleisters Viacama (vormals Vamed) erhalten. Das teilten Porr sowie der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius als Verkäufer am Dienstag mit. Teil des Pakets seien zudem Minderheitsbeteiligungen an fünf österreichischen Thermen. Der Erwerb werde zum 31. Dezember abgeschlossen.

Die größten Verluste unter den ATX-Titeln mussten die AT&S-Anleger hinnehmen, deren Papiere 3,2 Prozent an Wert verloren.

Am anderen Ende des Leitindex waren Wienerberger mit plus 0,7 Prozent sowie Verbund mit einem Kursplus von 0,2 Prozent die einzigen Gewinner im heimischen Leitindex.

lof/ste

ISIN AT0000999982