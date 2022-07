Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag mit plus 0,6 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag weiterhin mit Aufschlägen notiert. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 12 Uhr um 0,57 Prozent auf 2.878,87 Einheiten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,58 Prozent auf 1.457,77 Zähler hinauf. Konjunkturseitig werden sich die Blicke diese Woche vor allem auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) richten, die im Kampf gegen die rasante Inflation ihre Zinsen erstmals seit etwa 11 Jahren erhöhen wird.

Die Volatilität an den Märkten bleibt unterdessen wohl weiterhin sehr hoch, schrieben indes die Experten der Helaba. Daran dürfte sich angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren wie die Regierungskrise in Italien oder die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 nichts ändern. So bleibt beispielsweise offen, ob am Schluss der Wartungsarbeiten diese Woche der Gashahn von Russland wieder aufgedreht wird.

Mit Blick auf die größten Kursbewegungen konnten die Wertpapiere der Raiffeisen mit 5,2 Prozent deutlich zulegen. Ebenfalls waren Schoeller-Bleckmann mit plus 3,7 Prozent, Lenzing mit plus 3,4 Prozent und voestalpine mit plus 3,3 Prozent stark nachgefragt. Deutlich tiefer zeigten sich dagegen die Anteilsscheine am Verbund, die um satte 7,1 Prozent nachgaben.

Vonseiten frischer Analysen hatte sich in der Früh die Erste Group zur AMAG zu Wort gemeldet. Sie schraubte das Kursziel für die Aktien des heimischen Aluminiumkonzerns von 38,6 auf 29 Euro hinunter; die "Hold"-Bewertung wurde beibehalten. Die Aktie verlor zuletzt 1,1 Prozent auf 27,8 Euro.

Zur Palfinger veröffentlichten indes die Wertpapierexperten der Deutschen Bank eine Analyse. Sie senkten das Kursziel von 38 auf 36 Euro und bestätigten gleichzeitig ihre "Buy"-Bewertung. Die Titel von Palfinger steigerten sich um 2,2 Prozent auf 22,8 Euro.

Überdies gab es auch eine Wertpapieranalyse von der Baader zur Andritz. In ihr bestätigten die Experten das Kursziel von 61 Euro und die Kaufempfehlung "Buy". Die Anteile an Andritz legten um 0,8 Prozent auf rund 41 Euro zu.

sto/ger

