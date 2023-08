Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag weiter 0,5 % im Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch zu Mittag nach einem schwachen Auftakt klar fester notiert. Gegen 12 Uhr stand der heimische Leitindex ATX 0,46 Prozent höher bei 3.138,93 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime legte 0,45 Prozent zu auf 1.591,05 Zähler.

Die Industrieproduktion in der Eurozone hat im Juni gegenüber vor einem Jahr um 1,2 Prozent abgenommen und gegenüber dem Vormonat Mai um 0,5 Prozent zugelegt. Prognosen hatte zuvor mit einem Rückgang um vier Prozent im Jahresvergleich gerechnet.

Wie bereits in der Früh bekannt wurde, hat die Inflationsdynamik in Großbritannien abgenommen. Im Juli betrug die Teuerungsrate in dem Land noch 6,8 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einer etwas stärkeren Abschwächung auf 6,7 Prozent gerechnet.

Mit Blick auf die Einzelwerte stehen am heimischen Markt FACC und Frequentis mit Halbjahreszahlen im Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer FACC hat heuer im ersten Halbjahr wieder besser verdient. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 31,3 Prozent auf 354,7 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) legte auf 14,9 Mio. Euro zu, nach 6,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aktien legten 3,4 Prozent zu.

Frequentis-Papiere verteuerten sich um zwei Prozent - allerdings bei niedrigem Handelsvolumen. Das Wiener Technologieunternehmen - Spezialist für Flugkommunikation - hat im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz kräftig gesteigert, um fast ein Drittel mehr Aufträge an Land gezogen und den operativen Verlust auf 0,3 Mio. Euro eingedämmt.

Ein deutliches Plus gab es auch bei den Titeln von Rosenbauer (plus 3,4 Prozent) und Polytec (plus 3,7 Prozent).

Weitere Unterstützung brachten auch die schwergewichteten Aktien der Erste Group: Sie verteuerten sich um 0,9 Prozent. Titel der Raiffeisenbank International (RBI) und der BAWAG notierten mit jeweils minus 0,2 Prozent etwas schwächer.

Vorbörslich waren noch schlechte Konjunkturdaten aus China und starke Konjunkturzahlen in den USA als Belastungsfaktoren genannt worden. Letztere ließen Sorgen vor steigenden US-Leitzinsen aufkommen. In dem Kontext dürften am Mittwoch auch weitere US-Konjunkturdaten von Bedeutung sein. So stehen die Baugenehmigungen und -beginne, sowie Zahlen zur Industrieproduktion auf dem Programm.

Am Abend könnte dann das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung Impulse bringen. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen Zentralbank.

spo/ste

ISIN AT0000999982