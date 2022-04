Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag weiter klar im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag weiterhin deutlich tiefer präsentiert. Negative Vorgaben aus Asien und den USA wirkten äußerst belastend auf die Märkte in Europa. Der ATX notierte um kurz nach 12 Uhr um 1,74 Prozent tiefer bei 3.237,88 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 1,65 Prozent auf 1.631,61 Punkte hinab.

"Die steigenden Zinserwartungen dominieren derzeit das Geschehen an den Märkten, auch weil es im Ukraine-Krieg keine wesentlichen Veränderungen gibt, die mehr oder weniger Risikoaversion inklusive der entsprechenden Neubewertungen rechtfertigen würden", kommentierten die Experten der Helaba das derzeitige Marktgeschehen. Dass sich der amtierende französische Präsident Emmanuel Macron bei den Stichwahlen gegen die Rechte Marine Le Pen durchgesetzt hatte am Vortag, war unterdessen wenig überraschend.

Konjunkturseitig hat sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft trotz des Kriegs in der Ukraine überraschend etwas aufgehellt. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im April auf 91,8 Punkte nach 90,8 Zählern im März, wie das Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang auf 89,1 Zähler gerechnet.

Mit Blick auf die Branchen gerieten speziell Titel aus dem Erdöl- und Gassektor europaweit wegen fallender Ölpreise unter Druck. Hierzulande verbilligten sich OMV um 2,7 Prozent und SBO um 2,9 Prozent.

Analysenseitig haben die Wertpapierexperten ihre Kursziele für die Anteilsscheine der Erste Group und des Verbunds angepasst. Das Kursziel für die Aktien des Geldhauses wurde von 47,0 auf 44,0 Euro gesenkt; das Votum lautet weiter auf "Buy". Das Kursziel für die Verbund-Titel wurde indes von 94,0 auf 96,0 Euro angehoben. Hier lautet die Empfehlung "Hold".

Die Aktien der Erste Group gaben zuletzt um 2,6 Prozent auf 31,1 Euro nach. Für die Anteilsscheine des Verbunds ging es um 2,1 Prozent auf 97,1 Euro hinauf.

Die Aktien der Polytec verloren unterdessen 3,0 Prozent auf 6,1 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben an ihrer "Reduce"-Empfehlung für die Aktie der Polytec festgehalten, nachdem der Konzern seine Jahreszahlen 2021 veröffentlicht hatte. Das Kursziel von Peter Rothenaicher bleibt bei 6,7 Euro je Titel unverändert.

Unter den weiteren Einzelwerten zeigten sich heute AT&S tief in der Verlustzone. Sie rasselten um 5,1 Prozent ab. Aber auch FACC sanken deutlich mit minus 4,8 Prozent. Raiffeisen reduzierten sich bei den Finanztitel um 4,0 Prozent und BAWAG büßten 3,0 Prozent ein. voestalpine sanken um 4,2 Prozent.

sto/mik

ISIN AT0000999982