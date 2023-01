Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag weiter moderat im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag weiter im Plus gezeigt. Der ATX hielt gegen 12.15 Uhr mit einem Aufschlag von 0,66 Prozent bei 3.293,90 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,68 Prozent auf 1.650,79 Zähler. Auch die Indizes anderer Börsen in Europa legten bis zu Mittag moderat zu. Der am Vormittag gemeldete Sentix-Index zeigte zwar eine Aufhellung der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone wirkte sich aber nicht merklich an den Märkten aus.

Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Vergleich zum Vormonat um 3,5 Punkte auf minus 17,5 Zähler. Das ist der höchste Stand seit vergangenen Juni. Während sich die Konjunkturerwartungen spürbar verbesserten, hellte sich die Lagebewertung nur geringfügig auf. Das Stimmungsbarometer gilt auch als erster Hinweise auf die noch anstehenden ZEW- und ifo-Umfragen.

Bei größeren Umsätzen gesucht waren am Vormittag vor allem Lenzing und Wienerberger. Lenzing-Aktien setzten ihren Höhenflug fort und fanden sich mit einem Plus von 5,5 Prozent an der Spitze im prime market. Die Titel des Faserherstellers hatten bereits am Freitag 4,5 Prozent gut gemacht.

Die Titel des Baustoffkonzerns Wienerberger gewannen 3,3 Prozent. AT&S legten bei höherem Volumen rund 2 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch in den Bankwerten BAWAG (plus 1,6 Prozent), Erste Group (plus 0,7 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,7 Prozent).

Die Raiffeisen Bank International (RBI) gerät laut einem Bericht des "Standard" in der Ukraine zunehmend unter Druck. Der Vorstandsvorsitzende Johann Strobl und ein weiterer Vorstand der Bank, Andreas Gschwenter wurden in Kiew auf eine Liste von Personen gesetzt, die für Sanktionen empfohlen werden.

Die größten Verlierer im prime market waren Addiko Bank und Kapsch TrafficCom mit Verlusten von jeweils rund 2,4 Prozent. Titel der Post AG verloren bei größeren Umsätzen 1,1 Prozent.

mik/spa

ISIN AT0000999982