Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag weiterhin höher

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX konnte seine Aufschläge vom Frühhandel allerdings nicht halten, bis 12.00 Uhr büßte er einen großen Teil der Verlaufsgewinne wieder ein und stieg nur noch um 0,20 Prozent auf 2.995,55 Einheiten, der breiter gefasste ATX prime gewann 0,16 Prozent auf 1.513,45 Einheiten. Meldungsseitig blieb es in Wien weiter still, auch die Berichtssaison legt eine Pause ein.

Auch die wichtigsten europäischen Börsen waren freundlich in die Sitzung gestartet, drehten aber am Vormittag ins negative Terrain ab. Die Marktlage ist weiterhin volatil, zumal das Highlight des heutigen Handelstages noch aussteht - nämlich die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole.

"Wie geht es bei der Bekämpfung der Inflation voran? Wie soll der Spagat zwischen Senkung der Teuerungsrate und Vermeidung einer Rezession gelingen? Und vor allem wie sind die nächsten Zinsschritte? Auf diese Fragen möchten die Marktteilnehmer Antworten von Fed-Chef Jerome Powell haben. Daher dürfte die Anleger heute Nachmittag die Ohren spitzen", meint Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG.

Datenseitig liegt der Fokus in den USA am Nachmittag auf den Konsumausgaben sowie auf den PCE-Deflatoren. In der Eurozone ist die Geldmenge im Juli langsamer gewachsen, wurde bekannt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Vergleich zum Vormonat um 5,5 Prozent. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet.

Die Kreditnachfrage der Unternehmen im Euroraum hat im Zuge der Zinswende der EZB kräftig zugelegt. Banken reichten im Juli um 7,7 Prozent mehr Kredite an Firmen aus als ein Jahr zuvor, das ist der stärkste Anstieg seit Februar 2009. An die Privathaushalte vergaben die Geldhäuser im Euroraum im Juli 4,5 Prozent mehr Darlehen als vor Jahresfrist.

In Wien hielten die im Index stark gewichteten Bankwerte den ATX über Wasser - Raiffeisen Bank International legten um rund zwei Prozent zu, bei BAWAG und Erste Group ging es um gut ein Prozent nach oben.

Viele andere Werte drehten bereits ins Minus ab, darunter Schwergewichte wie die OMV (minus 0,2 Prozent) und Verbund (minus 0,1 Prozent). Die kräftigsten Kursverluste mussten am Vormittag Kapsch TraffiCom hinnehmen, sie verloren 2,1 Prozent an Wert.

kat/spa

ISIN AT0000999982