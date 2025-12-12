Wiener Börse (Mittag) - ATX zum Wochenausklang mit leichtem Minus

Die Wiener Börse hat zum Wochenausklang ins Minus gedreht. Der heimische Leitindex ATX wurde am Freitag gegen 12.15 Uhr mit 5.166,94 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,12 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.566,55 Zählern und damit um 0,04 schwächer. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen mehrheitlich im Plus.

Weder die Aussicht auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg noch die Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch brachten erkennbare Kursveränderungen in Wien. Am Berichtstag bestätigte das Statistische Bundesamt die erste Schätzung zur Inflation in Deutschland. Demnach stiegen die Verbraucherpreise im November um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis zu Mittag dünn. Lediglich die Analysten der Erste Group bekräftigten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM. Auch das Kursziel in Höhe von 28,00 Euro wurde vom zuständigen Analysten Christoph Schultes für die Titel des Immobilienentwicklers unverändert beibehalten. Die UBM-Titel notierten zu Mittag nach einem guten Start mit einem Minus von knapp 0,5 Prozent bei 21,40 Euro.

Mit Zugewinnen von über 3 Prozent zählten die Aktien von Frequentis, Vienna Insurance Group (VIG), Pierer Mobility und Zumtobel zu den Gewinnern. Bei den schwergewichteten Bankwerten verloren die Papiere von Erste Group 1,46 Prozent. Die Aktien der Addiko Bank fielen um 1,41 Prozent. DO&CO gaben um 0,92 Prozent nach. Die Energieversorger EVN und Verbund schwächten sich um 0,56 bzw. 0,49 Prozent ab.

rst/lof

ISIN AT0000999982