Wiener Börse (Mittag) - Erholung beim ATX flaut ab

Nach der Erholung zum Wochenstart hat der ATX am Mittwoch ein gemächlicheres Tempo eingeschlagen. Die Marktakteure warten auf geldpolitische Entscheidungen auf beiden Seiten des Atlantiks sowie Quartalsberichte einiger großer US-Technologiekonzerne. Gebremst wird die Kauflaune auch von den wieder gestiegenen Ölpreisen, die angesichts der Wahl in Israel und eines Medienberichts über mögliche US-Angriffe auf den Iran nach den US-Zwischenwahlen Anfang November anzogen.

Gegen Mittag stieg der österreichische Leitindex um 0,13 Prozent auf 6.438,31 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,17 Prozent auf 3.162,33 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld zeigte sich etwas tiefer.

"Im Vorfeld der Notenbankentscheidungen von Fed und EZB sowie weiterer Unternehmensberichte dürften sich Marktteilnehmer mit Engagements zurückhalten", schreiben die Ökonomen der Helaba. Dies sei jedoch nicht mit einer rückläufigen Volatilität gleichzusetzen. Bezüglich der US-Zinsentscheidung der Fed werde eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus erwartet, wenngleich die fundamentalen Rahmenbedingungen ambivalente Argumente liefern würden. Einer hohen Inflationsrate und der robusten Lage am Arbeitsmarkt etwa stünden bereits gestiegene Kapitalmarktrenditen, eine schwache Konsumstimmung gegenüber.

Im ATX gewannen Palfinger nach Quartalszahlen 1,7 Prozent. Erste-Analyst Daniel Lion sprach von soliden Zahlen angesichts der schwachen Nachfrage in den Kernmärkten Deutschland und USA. Der Aktienkurs hätte die verzögerte Erholung des Geschäfts bereits eingepreist.

AT&S knüpften unterdessen mit plus 3,1 Prozent an die kräftige Vortageserholung an. Europaweit waren Halbleiterwerte nach starken Zahlen des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix gefragt.

RHI Magnesita (RHIM) legten um 3,6 Prozent zu. Der heimische Feuerfestkonzern, der seit längerem eine Übernahme des britischen Konkurrenten Vesuvius anstrebt, sprach von erheblichen Fortschritten in den Verhandlungen. So habe man sich unter anderem grundsätzlich bei kartellrechtlichen Fragen geeinigt. Ein verbindliches Angebot gibt es aber noch nicht. Vesuvius verlängerte nun die Frist, bis zu der RHIM ein formelles Angebot ankündigen oder sich zurückziehen muss, bis zum 24. November.

CA Immo tendierten 1,2 Prozent tiefer bei 21,20 Euro. Die Erste Group hatte die Papiere auf "Hold" abgestuft und ihr Kursziel auf 23,60 Euro gesenkt. Zudem kürzte die Deutsche Bank ihr Ziel für die Lenzing-Aktien mit Verweis auf die zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung deutlich zusammen.

spa/moe

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